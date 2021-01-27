Кэпиталз борются против мемов Джерси ‘L’ собственным мемом

Вчера вечером Вашингтон Кэпиталз дебютировал со своей новой третьей майкой против Нью-Йорк Айлендерс, но фанаты быстро поняли, что это может вызвать нежелательные насмешки со стороны болельщиков-соперников.

Впервые заметив альтернативы W-crest в столицах, сенаторы Ottawa от фаната “The Senagoth” прокомментировали в Твиттере, что “Lmao действительно может видеть людей, фотографирующихся на футболках, когда они проигрывают”.

Лмао, я действительно вижу людей, изображающих букву L на футболке, когда они проигрывают https://t.co/cFDs1Tx7pP – Сенагот (Senagoth) 25 января 2021 г.

После того, как Вашингтон обыграл Islanders со счетом 3: 2 на последней минуте, Кэпиталз увидел возможность создания мемов и осветил неудачную ситуацию, используя твит The Senagoth.

Скриншоты Тоби Магуайра из издания 2002 г. человек-паук После смерти дяди Бена.

Через Знай свой мем:

Питер Паркер Плач – это интерактивное изображение Тоби Магуайра, играющего Питера Паркера в фильме 2002 года «Человек-паук» во время сцены, в которой умирает его дядя Бен. Образ плачущего Магуайра использовался в качестве образа реакции с начала 2000-х годов, а позже был добавлен к эксплуатируемой сцене Джона Джеймсона из того же фильма. В 2019 году фотография была размещена рядом с модифицированной версией, в которой Магуайр радостно кричит, в результате чего в следующем году появились подписи.

Сенагот быстро взял мем из столиц.

Это было совсем не так. Люблю третью команду и саму команду. Он больше щебетал ненавистникам, которые хотели. Ох, ну ладно! Хотя он смеялся над этим https://t.co/ndaNyBJjRr – Сенагот (Senagoth) 27 января 2021 г.

Команда даже отправила фанату смайлик-сердечко.

❤️ Вашингтон Кэпиталз 27 января 2021 г.

В напряженном матче с островами Джастин Шульц спас игру в стиле «Реальных Кэпиталз», забив победный гол менее чем за 30 секунд до матча.

Даже после победы в сумке со шляпами фанатка все равно решила фотошопить майку L.

Официальный Джерси L из Вашингтон Кэпиталз. pic.twitter.com/V6q85iFsc3 – Ксавьер (@ xavierk414) 27 января 2021 г.

«Кэпиталз» – одна из четырех команд, которые в этом сезоне не набрали «L» в своей организации и заняли второе место в НХЛ с 11 очками в турнирной таблице.

Репортаж RMNB о шляпах против островитян

Заглавное изображение любезно предоставлено @xavier_twitter