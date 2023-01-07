«Кэпиталз» поместили Джона Карлсона в резерв травмированных на продолжительное время.

Вашингтон Кэпиталз будет размещен Джон Карлсон На этих выходных в резерве с длительными травмами, чтобы поглотить забастовки Никласа Бэкстрема и Тома Уилсона, которые вернутся в активный состав.

Этот ход означал, что Карлссон пропустит по меньшей мере 10 игр и 24 дня регулярного чемпионата Так как изначально он был размещен на IR 27 декабря..

У столиц выходной в субботу. Столицы и CapFriendly Я сообщил новости до сих пор Это указывает на то, что транзакция не может быть официальной до воскресенья в целях ограничения.

Карлсон выбыл из строя после того, как 23 декабря получил удар в голову. С тех пор он не играл и не тренировался. 27 декабря The Caps объявили, что ветеран Он выйдет надолго.

С Карлсоном в LTIR его хит в 8 миллионов долларов практически не учитывается активным составом. Эта дополнительная гибкость потолка зарплат была необходима, чтобы активировать Бэкстрома и достичь его потолка в 9,2 миллиона долларов для долгосрочного резерва травмированных. Шведский квотербек дебютирует в сезоне против «Коламбус Блю Джекетс» в воскресенье с нападающим «Кэпиталз» Томом Уилсоном. Если Карлсона не поместят в LTIR, команде нужно будет получить чуть более 4,5 миллионов долларов в качестве свободного места, чтобы активировать Бэкстрома.

В зависимости от того, когда Карлсон вернется, это может стать проблемой, к которой «Кэпиталз» придется вернуться, как только Карлсон будет признан достаточно здоровым, чтобы устранить LTIR. Спортсмен Тарик Аль-Башир Сообщается, что Карлсон будет отсутствовать в течение нескольких месяцев из-за его травмы. Хотя команда предполагает, что он вернется незадолго до окончания регулярного чемпионата.

Тренер по головным уборам Питер Лавиолетт Выяснилось, что Карлсон присутствовал на игре во вторник, 3 января, между «Вашингтон Кэпиталз» и «Баффало Сейбрз».. Предполагается, что это будет первое возвращение Карли на Capital One Arena, так как изначально он получил травму верхней части тела.

«Я видел его прошлой ночью,» сказал Лавиолетт. «Это на самом деле чувствует себя хорошо. Ему еще предстоит пройти долгий путь.

«Он чувствует себя хорошо, он немного пришел в норму, что действительно хорошо. Он выглядел хорошо для меня (по сравнению с) вы знаете, когда мы видели его на следующий день или послезавтра. И теперь он выглядел хорошо прошлой ночью. хорошо и хорошо выглядели. Это было что-то действительно позитивное для нас как для команды».

Джина, жена Джона, Он опубликовал фотографию защитника с тремя детьми на Рождество.. У Карлсона не было швов, и он улыбался в камеру.

«Большое спасибо за молитвы и мысли, отправленные Джону, я могла бы написать книгу о том, что такое воин», — написала Дженна. «Мы были так тронуты огромным количеством добрых и вдумчивых сообщений и звонков. Джону повезло, что у него есть такое замечательное сообщество людей, которые проявили к нему неподдельный интерес за последние несколько дней».

Это будет первый случай с сезона 2015/16, когда Карлссон пропустит значительное время из-за единственной травмы. В том сезоне он сломал ногу и пропустил более 20 игр из-за болезни.

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Фото баннера: Алан Доббинс / RMNB