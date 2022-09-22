Кэпиталз прекращают использовать живой орган во время игр, положив конец 22-летнему «Великому путешествию» органиста Брюса Андерсона.

Игры «Вашингтон Кэпиталз» в этом сезоне будут другими. Компания Monumental Sports and Entertainment удалила местонахождение органиста с Capital One Arena. Они не вернутся Брюс Андерсон После 22 лет работы домашним органистом.

Андерсон сообщил об этом в своих социальных сетях.

Узнайте сегодня, что файл Встроить твит Устройство больше не будет использоваться в играх Caps. У меня было прекрасное путешествие длиной в 22 года — Кубок Стэнли — Эмми — серия «Зимняя классика» и так много прекрасных воспоминаний с друзьями.

Спасибо фанатам Caps за вашу поддержку на протяжении многих лет! — Брюс Андерсон (@Bruce_CapsOrgan) 21 сентября 2022 г.

Андерсон написал больше на Facebook:

С грустью сообщаю вам, что сегодня я узнал, что Washington Capitals больше не будет использовать устройство для игр Caps. Я видел надпись на стене в прошлом сезоне, где игровое время было резко сокращено, включая шум в воротах и ​​отсутствие игры в периоде, кроме, может быть, одного раза. Пошли шляпы за каждый период. Спустя 22 года мне будет очень не хватать команды разработчиков игры (мы через многое прошли вместе), всех прессы и сноубордистов, которых я встречал за эти годы. Я буду особенно скучать по болельщикам, которые болели, аплодировали и болели вместе со мной на протяжении многих лет. Никаких угрызений совести — У меня есть кольцо Кубка Стэнли — Классические зимние воспоминания от Эми — Получите привет от Дока Эмрика — Помимо наблюдения за Ови на протяжении большей части его карьеры и некоторых дорогих ему друзей.

За короткий период после публикации твит Андерсона стал вирусным в столичных кругах и за его пределами, набрав сотни ретвитов и тысячи лайков. Владельцы билетов на этот сезон и болельщики, посещавшие матчи в прошлом, выглядели расстроенными и шокированными этим решением.

Это ужасная новость! Вы очень талантливы и привнесли в игры эту крутую атмосферу! Я не могу представить, что, по мнению организации, может заменить ваше присутствие. Карен (нужна еще одна поездка) (CamaroWRX) 21 сентября 2022 г.

Я даже с этим не могу 😔

Спасибо за ваш вдохновляющий дух и талант все эти годы. — Чарли Макманус (@CharlieMcManus9) 21 сентября 2022 г.

В своем заявлении The Capitals подтвердили, что они больше не используют живого органиста, но части их шоу могут по-прежнему включать органную музыку.

«Перед сезоном 2022–2023 годов мы решили не возвращать живую часть органа», — сказал представитель «Кэпиталз». «Мы постоянно ищем способы изменить игровой опыт, включая профессиональную запись органных песен и подсказок. Мы благодарим Брюса за его вклад в организацию и желаем ему всего наилучшего».

Андерсон все еще обдумывал новости, когда я говорил с ним сегодня утром.

«У меня нет никаких плохих чувств ни к кому», — сказал Андерсон в интервью. «Мне просто грустно заканчивать это».

Андерсон сказал, что узнал об этой новости по телефону во вторник после того, как в предыдущие недели представил свое расписание на сезон 2022-23. Он предполагал, что все останется как есть.

«После 22 лет, когда тебе позволено вот так разговаривать по телефону, это немного расстраивает», — сказал Андерсон, хотя и признал, что не знает, как правильно передать эту новость. «Я не знаю лучшего способа справиться с этим».

Супервайзер сказал Андерсону, что, поскольку команда так сильно преуменьшала его роль, они чувствовали себя плохо из-за того, что заставили его ехать из Тусона, где он живет, для создания музыки всего на несколько минут каждую ночь. В качестве привилегии ему были предложены бесплатные билеты на матчи этого сезона.

Роль Андерсона в команде аниматоров игры изменилась, когда фанаты начали возвращаться на Capital One Arena после пандемии.

«Из того, что мне сказали в прошлом году, участница также оригинал шесть— сказал Андерсон. «Мне сказали: «Орган был великолепен в формате Original Six, но он не работает с тем, что мы пытаемся сделать в рамках игрового шоу». «

Роль Андерсона в объявлении голов закончилась — он играл бум после объявления имен. Его роль в попытках вызвать аплодисменты публики была исключена во время первого, второго и третьего сроков, поскольку руководство больше переключилось на ди-джеев, играющих музыку.

«Они усердно занимались диджеингом, — сказал Андерсон, — может быть, они позволили мне сыграть гимн CAPS после первого свистка».

Андерсон заверил меня, что никого из команды аниматоров игры нельзя обвинять или критиковать за потерю работы, потому что все они для него как семья.

Андерсон днем ​​является владельцем Музыкальная школа Лютервилля и Школа рока в Тимониуме, штат Мэриленд, где он помогает детям научиться играть и сочинять музыку.

Андерсон впервые получил работу в «Кэпиталз» в 1999 году после смены владельца. Тед Леонсис считал, что команде нужен член. Брюс раскрыл свои таланты во время шоу, а остальное уже история.

«Я влюбился в это», — сказал Андерсон. «Когда они пришли и посмотрели на инструмент, я продемонстрировал его. Потом они его купили, но в их первой предсезонной игре в 2000 году никто не играл на нем. Поэтому они спросили меня: «Брюс, ты можешь сыграть в первой игре?» «Я сделал, а затем я сделал это с того момента».

Андерсон добился некоторых успехов во время своего пребывания на посту органиста, увидев Алекса Овечкина с его позиции одного из величайших бомбардиров всех времен. Леонсис также был достаточно любезен, чтобы дать команде поддержки франшизы чемпионское кольцо в 2018 году, когда команда наконец преодолела горб. Этот жест был одной из тех вещей, за которые Брюс будет вечно благодарен.

«Не так много людей играют в органный хоккей, — сказал Андерсон, — это было так весело. большое расстояние на нем. Множество замечательных воспоминаний откроется вместе с Кубком Стэнли и кольцом. Быть в состоянии сделать «Зимнюю классику» было действительно весело. Я благодарен друзьям, которых я приобрел. Утром я выиграл Эмми с Эллиотом. У меня было так много замечательных и замечательных переживаний. Это была отличная поездка. Я определенно ни о чем не жалею».

Но, в конце концов, то, насколько важна музыка Брюса и связь с людьми, действительно поражает. Андерсон был потрясен и унижен тем, как много людей — людей, которые, как он думал, даже не знали, кто он такой — были расстроены в социальных сетях тем, что он не вернется.

«Я очень ценю, как много людей наслаждались и любили члена и нашли, что это огромная часть их игрового опыта», — сказал Андерсон. «Это значит для меня целый мир».