«Кэпиталз» сыграют с «Блю Джекетс» во второй половине матча подряд.

«Вашингтон Кэпиталз» впервые в этом сезоне встретятся сегодня с «Коламбус Блю Джекетс». Алекс Овечкин по-прежнему сидит с Бретом Халлом, занимающим четвертое место в истории Национальной хоккейной лиги.

Давайте упакуем ваш ремень безопасности для какого-нибудь действия Metro Division.

заглавные строки

Столичные линии в Колумбусе: Овечкин Кузнецов Вильсон

Чери МакМайкл Спранг

AJF-Eller-Hathaway

Хагелин Брут Лисон Феррари Карлсон

Орлов Йенсен

Шульц ТВ Самсонов — Саманта Пелл (@SamanthaJPell) 12 ноября 2021 г.

Зак Вокал поддерживает Илью Самсонова в фильме «Net Tonight for the Capitals». — Саманта Пелл (@SamanthaJPell) 12 ноября 2021 г.

владелец

Шон Корали первым помещает Блуя на доску.

Этот парень снова сделал то же самое.

Вот как произошло число 742.

AJF с его первым очком в Национальной хоккейной лиге в своем первом броском матче в сезоне.

Снова Хэтэуэй.

Что это за защита в мире? 3-2.

Вздох, полный коллапс.

Большой макияж Коннора и Коннора побеждает его за шляпы.

Конечно, это звучало как задняя половина прямой игры, но эй, победа есть победа. В частности, в регламенте против разделенного соперника. Способ работать и получать очки.