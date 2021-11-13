«Кэпиталз» сыграют с «Блю Джекетс» во второй половине матча подряд.

«Вашингтон Кэпиталз» впервые в этом сезоне встретятся сегодня с «Коламбус Блю Джекетс». Алекс Овечкин по-прежнему сидит с Бретом Халлом, занимающим четвертое место в истории Национальной хоккейной лиги.
Давайте упакуем ваш ремень безопасности для какого-нибудь действия Metro Division.
заглавные строки
Столичные линии в Колумбусе:
Овечкин Кузнецов Вильсон
Чери МакМайкл Спранг
AJF-Eller-Hathaway
Хагелин Брут Лисон
Феррари Карлсон
Орлов Йенсен
Шульц ТВ
Самсонов
— Саманта Пелл (@SamanthaJPell) 12 ноября 2021 г.
Зак Вокал поддерживает Илью Самсонова в фильме «Net Tonight for the Capitals».
— Саманта Пелл (@SamanthaJPell) 12 ноября 2021 г.
владелец
Всем привет, это владелец «Лизин»! pic.twitter.com/23AkZb8H56
— Вашингтон Кэпиталз 12 ноября 2021 г.
Шон Корали первым помещает Блуя на доску.
Добро пожаловать в Колумбус, Шон Корали!#CBJ pic.twitter.com/H7czHkQepS
— Bally Sports Columbus (BallySportsCBUS) 13 ноября 2021 г.
Этот парень снова сделал то же самое.
Вот как произошло число 742.
где ты был когда @ ovi8 Запись номер 742? pic.twitter.com/UAxGbA70KF
Вашингтон Кэпиталз 13 ноября 2021 г.
AJF с его первым очком в Национальной хоккейной лиге в своем первом броском матче в сезоне.
Что такое loveeeeee pic.twitter.com/BW29lZSyca
— Вашингтон Кэпиталз 13 ноября 2021 г.
Снова Хэтэуэй.
верх 🧀 pic.twitter.com/kYg39rw8d1
— Вашингтон Кэпиталз 13 ноября 2021 г.
Что это за защита в мире? 3-2.
Второй гол для Шона Коралли!#CBJ pic.twitter.com/zBedbgh9WF
— Bally Sports Columbus (BallySportsCBUS) 13 ноября 2021 г.
Вздох, полный коллапс.
Ничья. #CBJ pic.twitter.com/zbaNGoIHkx
— Bally Sports Columbus (BallySportsCBUS) 13 ноября 2021 г.
Большой макияж Коннора и Коннора побеждает его за шляпы.
Зеленая мишень из ножниц! pic.twitter.com/Lhg5SL4nTN
— Вашингтон Кэпиталз 13 ноября 2021 г.
Конечно, это звучало как задняя половина прямой игры, но эй, победа есть победа. В частности, в регламенте против разделенного соперника. Способ работать и получать очки.
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