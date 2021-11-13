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«Кэпиталз» сыграют с «Блю Джекетс» во второй половине матча подряд.

13 ноября, 2021
Boleslava Sokolova

«Вашингтон Кэпиталз» впервые в этом сезоне встретятся сегодня с «Коламбус Блю Джекетс». Алекс Овечкин по-прежнему сидит с Бретом Халлом, занимающим четвертое место в истории Национальной хоккейной лиги.

Давайте упакуем ваш ремень безопасности для какого-нибудь действия Metro Division.

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Шон Корали первым помещает Блуя на доску.

Этот парень снова сделал то же самое.

Вот как произошло число 742.

AJF с его первым очком в Национальной хоккейной лиге в своем первом броском матче в сезоне.

Снова Хэтэуэй.

Что это за защита в мире? 3-2.

Вздох, полный коллапс.

Большой макияж Коннора и Коннора побеждает его за шляпы.

Конечно, это звучало как задняя половина прямой игры, но эй, победа есть победа. В частности, в регламенте против разделенного соперника. Способ работать и получать очки.

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