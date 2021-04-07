Кэролайн Мишель Смит из House Of Card возвращается в “Русскую куклу” – крайний срок

Эксклюзив: Колония И карточный домик Актриса Кэролайн Мишель Смит присоединилась к Русская матрешка Повторяющаяся роль во втором сезоне сериала Netflix.

Квасцы Джульярда были недавно воспроизведены в Ava DuVernay’s. Берегите сегодня. Ее заслуги также включают Кодексы поведения, пять раз в день, Sunny Daze, Люк Кейдж, Tankhouse, Reboot Camp, И Как уйти от убийства. За кадром Смит работал вместе с Орландо Блумом и Кондолой Рашад над бродвейским возрождением Дэвида Лево. Ромео и Джульетта.

Русская матрешкаСозданный и исполненный Наташей Лионн, Эми Полер и Лесли Хедленд, он впервые появился на Netflix в феврале 2019 года и был продлен на второй сезон в июне 2019 года. Шоу рассказывает о молодой женщине по имени Надя (Леон), которая неоднократно умирала во время, казалось бы, нескончаемая вечеринка в Нью-Йорке Никогда благодаря потрясающему, резкому обновлению гипотезы сурка. Также участвуют Грета Ли, Юул Васкес, Элизабет Эшли и Чарли Барнетт.

Также присоединяйтесь ко второму сезону Chet CreekЭнни Мерфи.

Русская матрешка Произведено Universal Television, Poehler’s Paper Kite Productions, JAX Media и 3 Arts Entertainment.

Смит представлен Бухвальдом и Невесомостью.