Кэти Оландер становится пятой, скорее всего, Олимпиадой по скелетону

Кэти Холландер Она примет участие в пятых и последних Олимпийских играх в скелетоне, чтобы стать лучшей американкой сезона.

Олимпийцы присоединились к нему впервые Келли Кертис И Эндрю Плейсер В составе самой молодой олимпийской сборной США по скелетону с тех пор, как этот вид спорта вернулся в олимпийскую программу в 2002 году.

Улендер, 37-летняя спортсменка, занявшая четвертое место в олимпийском лучшем зачете, станет рекордсменом среди американок по количеству выступлений на зимних Олимпийских играх. Она, вероятно, была бы самой старшей олимпийской чемпионкой во всей сборной США в Пекине, если бы не Лулу Джонс нет Лорен Гиббс превращается в сани.

Она станет старейшей женщиной-скелетонистом на Олимпийских играх в США, побив рекорд, который она установила. Лия Энн Парсли, серебряный призер 2002 года в дебюте женского скелетона.

на льду Линдси Джейкоблесс и девственница Джон Шустер Ранее он квалифицировался на пятые Олимпийские игры. чисто белый Он также, вероятно, будет включен в свою пятую олимпийскую сборную.

более: Американские спортсмены отобрались на зимние Олимпийские игры 2022 года.

Улендер, чемпионка мира 2012 года и двукратная чемпионка Кубка мира, не участвовала в соревнованиях в этом сезоне после того, как заняла 13-е место на Олимпийских играх 2018. Она вернулась в 2019-2020 годах и участвовала в гонках более низкого уровня перед своим первым Кубком мира почти за три года. лет в январе 2021 года.

Ее лучший результат в 11 гонках Кубка мира за последние 13 месяцев: пара пятерок.

Любимые олимпийские медали включают чемпионку сезона Кубка мира. Кимберли Босс Нидерланды и австрийцы Джанин Флюк, Немецкий Тина Германн и русский Елена Никитина. В пятницу 31-летний мужчина оказался австралийцем. Джеки Нарракотт Он обыграл их всех на последнем чемпионате мира перед Олимпиадой. Лучший результат Нарракотта на чемпионате мира — седьмое место.

Великобритания Лиззи Ярнольд, выигравший два последних олимпийских титула, завершил карьеру в 2018 году.

В 2014 году Оландер финишировала четвертой на Олимпиаде, отстав на 0,04 секунды от Никитиной, завоевавшей бронзу. Позже Никитина была лишена медали в 2017 году в рамках российской допинговой схемы во время Игр в Сочи, но через два месяца была восстановлена ​​Спортивным арбитражным судом за недостаточностью доказательств.

История продолжается

Улендер планирует уйти из соревнований после Пекина и получить степень бакалавра.

Кертис, 32-летний бывший семиборец, дебютировавший в бобслее, занял второе место в рейтинге США, опередив Меган Генри Последнее место среди женщин на Олимпийских играх.

Плейсер, 32-летний бывший десятиборец из Университета Айдахо, в этом сезоне занял высшую строчку в рейтинге американцев — 28-е место в мире — хотя его обогнали в финале Кубка мира, чтобы начать кампанию за самых успешных. Джон Дейли И Остин Флориан. Впервые в Соединенных Штатах на Олимпийских играх не будет такого количества скелетонизированных мужчин-слайдеров.

Латвия Мартиньш Дкурс Он выиграл свой одиннадцатый титул чемпиона мира. В свои 37 лет он все еще гонится за своим первым олимпийским золотом после серебряных медалей в 2010 и 2014 годах и четвертого места в 2018 году. Последние три золотые медали выиграл ползун из принимающей страны, подкрепленный большим опытом на олимпийской трассе.

верхний слайдер в китае, Цзин Вэньцян, занимает 12-е место в турнирной таблице в этом сезоне (с одной тройной победой) и на одно место отстает от олимпийского чемпиона 2018 года. Юн Сынбин.

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Кэти Оландер становится пятой, скорее всего, Олимпиадой по скелетону Первоначально появился NBCSports.com