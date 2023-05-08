Кэти Перри дает мощное выступление на гала-концерте Coronation Gala с принцессой Шарлоттой, когда они подпевают

Кэти Перри была королевской петардой во время коронации короля Карла III!

В воскресенье, ф американский идол Джадж вышла на сцену, чтобы выступить в честь нового монарха в Виндзорском замке, исполнив ее песни «Рев» и «Фейерверк».

Начав со ступенек замка, Берри выглядела гламурно, как всегда, в великолепном золотом платье, когда она вышла в центр сцены, не только публика, но и королевская семья, вместе с дочерью принца Уильяма и Кейт Миддлтон, принцессой. Шарлотта. Прекрасное пение.

Шарлотта выкрикивает слова во вдохновляющем треке, размахивая флагом британского флага из стороны в сторону вместе со своей мамой Кейт, покачивая головой в такт музыке.

Принцессе Евгении, похоже, тоже понравилось выступление Берри, поскольку она была замечена недалеко от Шарлотты, поющей и размахивающей своим флагом.

Перед исполнением «Fireworks» Берри обратилась к толпе и поблагодарила недавно коронованных короля и королеву за то, что они позволили ей быть там, а также за работу, которую она смогла выполнить от имени короны через British Asiatic Trust и фонд защиты их детей.

«Спасибо, что устроили фейерверк стольким молодым людям», — сказал Перри.

Крис Джексон / Getty Images

Крис Джексон / Getty Images

Перед специальным концертом Перри рассказал ET о шансе попасть на праздник.

«Я благодарен, что пошел. Я встретил Его Величество несколько лет назад, и он назначил меня одним из послов своей организации The British Asian Trust, организации, которая помогает в борьбе за искоренение детей», — сказал Перри ET в последний раз. месяц.

«Поэтому я также являюсь послом ЮНИСЕФ, и это действительно соответствует моим ценностям. В основном поэтому я иду, выступаю послом и говорю: «Привет, это я из США». «Нет, но это здорово».

Берри был в хорошей компании как коллега Идол Судья Лайонел Ричи также преуспел, подняв толпу на ноги своими хитовыми выступлениями «Easy (Like Sunday Morning)» и «All Night Long», в которых Чарльз даже продемонстрировал некоторые из своих движений.

Телевизионная церемония состоялась через день после того, как Чарльз и Камилла были официально коронованы во время исторической церемонии коронации.

Коронация короля Карла III в Вестминстерском аббатстве официально закрепила его роль главы англиканской церкви и ознаменовала передачу его титула и полномочий. Это был также официальный момент его коронации как короля.

Король Чарльз был коронован короной Святого Эдуарда 17-го века, которая весит около пяти фунтов, имеет оправу из цельного золота и 444 камня.

Тем временем его жена Камилла Паркер Боулз была помазана и коронована как королева. Камилла — первая разведенная женщина, которая была коронована, и приглашение на коронацию, опубликованное в апреле, попало в заголовки газет, когда в нем она впервые упоминалась как королева Камилла. До этого ее называли королевой-консортом.

Что касается принца Гарри, то он присутствовал на коронации, но его жена Меган Маркл к нему не присоединилась. Эта новость появилась на фоне напряженности в королевской семье после декабрьского выпуска документального сериала Netflix о Гарри и Меган, мемуаров-бестселлеров Гарри и Меган и герцога Сассекского. дополнительныйкоторый был выпущен в январе. И документ, и книга критикуют семью Гарри, а также делятся интимными подробностями о королевской семье с точки зрения пары.

Пока Гарри был в Англии, Меган оставалась в их доме в Монтесито, штат Калифорния, с двумя детьми — сыном Арчи, которому в день коронации исполнилось четыре года, и годовалой дочерью Лилибет. Несмотря на отделение Гарри и Меган от королевской семьи, пара появилась в официальной сувенирной программе, посвященной коронации, которая включала счастливую фотографию семьи, включая Уильяма, Кейт, Шарлотту, принца Джорджа и принца Луи, празднующих короля Чарльза. В 2018 году ему исполнилось 70 лет.

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