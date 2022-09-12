Кэти Энгельберт назвала арест Бритни Гренье в России «неприемлемым».

ЛАС-ВЕГАС. Прежде чем получить сообщение о финале WNBA 2022 в воскресенье, комиссар Кэти Энгельберт назвала незаконное задержание Бритни Гринер в России «неприемлемым», и Гринер недавно написала ей в соавторстве, поскольку лига продолжает работать с Государственным департаментом США. вернуть Гринер домой.

Грейнер несправедливо удерживали в России более 200 дней после того, как в феврале российские официальные лица обнаружили менее одного грамма масла каннабиса в ее багаже ​​в аэропорту. Гренье был осужден за хранение и контрабанду наркотиков в августе, и российский судья приговорил его к девяти годам лишения свободы.

«Недавно я получил рукописное письмо от Би Джей. Меня вдохновило ее мужество перед лицом огромных невзгод», — сказал Энгельберт. «Мы полностью сосредоточены на том, чтобы благополучно доставить ее домой, и она продолжает оставаться важной частью семьи WNBA».

Энгельберт поделилась, что Грейнер закончила свое сообщение словами: «Я остаюсь сильной».

Бритни Грейнер на суде в России в ожидании приговора в августе. (Фото ЕВГЕНИЯ НОВОЖЕНИНА/POOL/AFP через Getty Images)

Энгельберт начала свою предпоследнюю речь с Грейнера, призвав российское правительство сделать больше, чтобы работать с Соединенными Штатами над освобождением Грейнера.

Президент США Джо Байден заявил, что правительство США «продолжит неустанно работать», чтобы освободить Грейнера.

Это полная пресса с Государственным департаментом. Мы работаем с ними. Я больше не могу просить эту администрацию о работе над этой очень сложной ситуацией, чтобы получить ее дом», — сказал Энгельберт.

Она сказала, что отправляла письма Гринер через своих адвокатов, и рукописная записка от Гринер была честной и благодарной за то, что комиссар и лига делают от ее имени.

«Она была в восторге. Это было от всего сердца. Она была так благодарна. Она знает, какие усилия прилагаю лично я и вся лига, чтобы попытаться помочь ей вернуться домой в целости и сохранности как можно быстрее», — сказал Энгельберт. что я закончила словами: «Вы должны знать, что я говорю сильно, и спасибо». Он был коротким, написанным от руки и действительно вдохновляющим меня, учитывая, насколько плохо он изложен».