Кёго спасается бегством из ада, поскольку кельтская звезда застряла на ночь в России

Кельтская звезда Киого Фурухаш пережила кошмар чемпионата мира перед решающим отборочным матчем чемпионата мира по футболу в Японии после того, как застряла на ночь в самолете в России перед вылетом во Вьетнам.

26-летний игрок намерен сыграть главную роль для своей страны в обязательной победе в квалификации в Ханое и на следующий день вылетел во Вьетнам после того, как дважды забил за «Селтик» в победе над Данди со счетом 4: 2.

JFA зафрахтовал самолет для своих 11 игроков в Европе, чтобы лететь из Амстердама во Вьетнам с остановкой в ​​России.

Но у самолета возникли проблемы, и он должен был пробыть на российской земле в течение десяти часов, прежде чем он смог взлететь, а это означает, что Фурухаши пропустил предматчевую тренировку Японии и путешествовал большую часть дня.

Игрокам не разрешили покинуть самолет из-за проблем с российской визой, и им пришлось остаться на борту.

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Тренер сборной Японии Хадзиме Мориясу признал, что ему придется принять решение о том, достаточно ли подходят Фурхаши и его европейские товарищи по команде для игры.

«Я должен решить, смогут ли эти игроки физически играть в матче после этой поездки», — сказал он.

Они прибыли на полдня позже, чем предполагалось.

«Это неожиданная ситуация. Ничего не поделаешь. Мне сказали, что ребята смогли хорошо отдохнуть в полете, но они пропустили тренировку, поэтому подготовились не лучшим образом».

Находившийся на борту капитан сборной Японии Майя Йошида признал, что поездка была далека от идеальной. Звезда «Сампдории» объяснила: «Мы должны были сидеть в самолете в России десять часов, и нас не выпускали из самолета из-за проблем с визой, поэтому нам пришлось сесть в самолет.

«Мы проводили время в самолете, двигаясь, растягиваясь и играя в карточные игры.

«Может быть, если мы победим, это будет один из тех инцидентов, о которых мы будем говорить и смеяться в ближайшие годы. Но не сейчас».

Его первым матчем за Анж Постекоглу станет полуфинал Суперспорта против «Сент-Джонстона».