К началу страницы Военные лидеры Украины и США встречаются, чтобы обсудить «насущные потребности» | Новости войны между Россией и Украиной

Высокопоставленный военный офицер США посетил Польшу и впервые лично поговорил со своим украинским коллегой, поскольку приближается год войны России с Украиной.

Генерал армии США Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, на несколько часов встретился с высшим военным офицером Украины генералом Валерием Залонным в неизвестном месте на юго-востоке Польши недалеко от границы с Украиной.

Залоньи сказал, что во вторник он ясно дал понять Милли о «неотложных потребностях» своих сил.

Два лидера неоднократно говорили о военных потребностях Украины и состоянии войны за последний год, но так и не встретились.

Встреча проходит в то время, когда международное сообщество наращивает военную помощь Украине, включая расширенную подготовку украинских сил Соединенными Штатами, предоставление ракетной батареи и танков «Патриот», а также усиление систем ПВО и других вооружений Соединенными Штатами и коалицией Европейские страны. другие страны.

Это также знаменует собой важное время на войне. Украинские силы ведут ожесточенные бои в восточной части Донецкой области, где российские силы, поддерживаемые тысячами частных подрядчиков Группы Вагнера, пытаются переломить ситуацию после серии неудач на поле боя в последние месяцы.

«Посмотрите друг другу в глаза»

Полковник Дэйв Батлер, пресс-секретарь Милли, сказал, что два генерала считают важным встретиться лично.

«Эти ребята очень регулярно общались около года и действительно узнали друг друга», — сказал Батлер.

Подробно рассказали о защите, которую Украина пытается выстроить против российской агрессии. И это важно — когда два военных профессионала смотрят друг другу в глаза и разговаривают на очень важные темы, разница есть».

Батлер сказал, что есть некоторая надежда, что Залоньи поедет в Брюссель на встречу с министрами обороны НАТО и других стран на этой неделе. Но когда в понедельник стало ясно, что этого не произойдет, Мелли и Залоньи быстро решили встретиться в Польше, недалеко от границы.

В то время как многие гражданские лидеры США отправились в Украину, администрация президента США Джо Байдена ясно дала понять, что в Украину не въедут никакие военнослужащие в форме, кроме тех, кто связан с посольством в Киеве. По словам Батлера, лишь небольшая группа — Милли и шесть его старших сотрудников — приехали на встречу на машине.

Он сказал, что встреча позволит Милли донести озабоченность и информацию Залоньи до других военных лидеров во время встречи лидеров НАТО.

Он сказал, что Милли сможет «описать тактические и оперативные условия на поле боя и то, что для этого нужно военным, и он делает это, понимая это сам, а также регулярно разговаривая с Залоньи».

Милли также сможет рассказать о новых учениях США для украинских сил на полигоне Графенвёр в Германии. Более 600 украинских военных приступили к расширенной программе подготовки.

«Отправка сообщения»

Встреча в Милли-Залужном положила начало серии встреч на высшем уровне глав армий и оборонных ведомств на этой неделе. Милли и другие министры обороны встретятся в Брюсселе в среду и четверг. После этого в четверг и пятницу на авиабазе Рамштайн в Германии соберется так называемая контактная группа по обороне Украины.

Ожидается, что встречи будут посвящены текущим и будущим военным потребностям Украины, поскольку густонаселенная местность в зимние месяцы превращается в грязные дороги и поля весной.

В интервью The Economist в декабре Залонный сказал, что Украине необходимо 300 танков, 600-700 боевых машин пехоты и 500 гаубиц для отражения захватчиков.

В минувшие выходные Великобритания нарушила табу на тяжелые танки, пообещав уничтожить своих соперников. Но для формирования основы украинской власти у него очень мало. Американские танки «Абрамс» оснащены турбовинтовыми двигателями, которые, как считается, сжигают слишком много топлива, чтобы Украина могла их использовать в больших количествах.

Остаются «Пантеры», которые Германия производила тысячами во время «холодной войны» и которые сейчас используются армиями по всей Европе. Польша и Финляндия уже заявили, что отправят Cheetah, если Берлин даст разрешение на реэкспорт.

«Мы надеемся, что несколько партнеров и союзников предоставят Украине танки», — заявил во вторник президент Польши Анджей Дуда на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария.

Отдельно Нидерланды планируют отправить на Украину системы противоракетной обороны Patriot, заявил премьер-министр Марк Рютте во вторник голландскому информационному агентству.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что союзники по НАТО подают четкий сигнал президенту России Владимиру Путину, увеличивая поставки оружия на Украину.

«Сообщение, которое мы посылаем Путину… заключается в том, что мы обязались поддерживать украинцев до тех пор, пока они не победят», — сказал Клеверли на форуме в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, округ Колумбия.

Десятки тысяч были убиты и миллионы были вынуждены покинуть свои дома после того, как в феврале прошлого года Россия начала так называемую «специальную военную операцию» по устранению угроз безопасности на Украине. Украина и ее западные покровители называют действия России империалистическим захватом земель.

Украинские силы оттеснили российские войска во второй половине 2022 года, но за последние два месяца линия фронта была в значительной степени парализована, несмотря на то, что обе стороны понесли тяжелые потери в продолжающихся боевых действиях.