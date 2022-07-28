К сожалению, российский космонавт все еще запланирован на запуск с космонавтами НАСА.

Мы бы все отдали, чтобы послушать болтовню на этом звездолете!

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Несмотря на российское вторжение в Украину, Соединенные Штаты по-прежнему планируют доставить как минимум одного астронавта на Международную космическую станцию ​​на борту ракеты SpaceX — если Роскосмос все еще находится на борту.

как таковой Арс Техника ОтчетыНАСА по-прежнему стремится в сентябре обменять астронавтов с российским космическим агентством «Роскосмос». Согласно плану, астронавт Анна Кекина полетит на Международную космическую станцию ​​на борту корабля SpaceX Crew Dragon, а американский астронавт Фрэнк Рубио взамен получит космический корабль «Союз».

Директор программы ISS Джоэл Монтальбано сказал: Арс Что время от времени будет происходить расширенный «процесс», чтобы доставить их туда.

«Роскосмосу нужно получить одобрение Госдепа, а потом они идут к своему премьер-министру. После этого соглашение идет на утверждение в Госдеп», — сказал Монтальбано.

Тем не менее, руководитель программы МКС сказал, что он «настаивает» на том, чтобы это произошло, чтобы сохранить космический мир между Соединенными Штатами и Россией, «но мы должны увидеть», чем это обернется.

После этой миссии наступает следующий раз, когда американец должен полететь на российском корабле в сентябре, с полетом Фрэнка Рубио на борту корабля «Союз МС-22» на космическую станцию. Пока он поменяется местами с россиянкой Анной Кекиной, которая полетит на борту Crew Dragon в том же месяце. — Эрик Бергер (@SciGuySpace) 23 марта 2022 г.

нет отказа

В марте, на фоне слухов о том, что русские застрянут на Международной космической станции, американский астронавт Марк Ванде Хи возобновил полет на Землю с астронавтами на борту корабля «Союз», как и планировалось, без каких-либо явных проблем.

Я рассмеялся, когда услышал об этом. Ванде Хи сказал Washington Post В майском интервью. Я сказал: «О, это невозможно. «

Несмотря на это, его возвращение домой в то время считалось «последним разом, когда американцы и русские так долго летали вместе в космосе». НАСАКосмосПолет Редактор Крис Бергер написал в Твиттере. Когда космонавта успешно отпустили домой.

На данный момент менеджер программы ISS Монтальбано, кажется, прав — нам действительно придется подождать и посмотреть, что будет дальше.

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