К субботе Фред принесет во Флориду условия тропического шторма

Тропический шторм Фред направляется во Флориду Поскольку шестой шторм продолжает развиваться на этой неделе, эксперты говорят, что время его поворота на север определит его последствия в Соединенных Штатах. Accuweather, Accueather

Рейтинг Фреда был понижен до тропической депрессии в среду вечером, но ожидается, что он снова наберет силу, прежде чем достигнет берега во Флориде в эти выходные.

Синоптики заявили, что точный путь Фреда остается неизвестным, что затрудняет прогнозирование его серьезности во Флориде.

Ветер и дождь могут прийти во Флориду уже в пятницу, а к субботе ожидаются тропические штормы, а в штате Саншайн возможно множество оползней.

сводится к Тропический низкий, уникальный Рано утром в четверг он парил между восточной Кубой и юго-восточными Багамскими островами, направляясь во Флориду, чтобы в эти выходные выйти на берег.

После спокойного месяца в сезон ураганов в Атлантике Фред стал первым названным штормом августа. В среду режим наводнил Доминиканскую Республику, отключив электричество для сотен тысяч людей и угрожая оползнями.

Синоптики заявили, что шторм утих, когда он прошел через Доминиканскую Республику и Гаити, как и ожидалось, но ожидается, что он восстановит силу, когда пройдет над водой и замедлится в течение следующих двух дней.

В пятницу во Флориде могут выпасть ветер и дождь. По данным Национальной метеорологической службы, к субботе ожидается тропический шторм, и в штате могло быть много дождя.

«Ожидается, что эти условия распространятся на север вдоль частей западного побережья Флориды и Флориды Panhandle до понедельника, с другой посадкой в ​​Panhandle в понедельник», – сказал Деннис Фельтген, метеоролог из Национального центра ураганов.

Ожидалось, что шторм не достигнет ураганной силы.

Что мы знаем о Фреде: Фред предсказал, что теперь это тропическая депрессия, она снова усилится до того, как высадится Флорида.

Центр ураганов сообщил, что в четверг днем ​​в некоторых частях Флорида-Кис и на юге полуострова Флорида ожидается тропический шторм.

Описывая шторм как «плохо организованный», центр сказал, что Фред находился примерно в 80 милях к западу от Гранд Инагуа на Багамах и в 230 милях к востоку от Камагуэя, Куба, по состоянию на 11 часов утра четверга. Он двигался с запада на северо-запад со скоростью 14 миль в час с максимальной скоростью ветра 35 миль в час.

Во вторник Фред достиг статуса тропического шторма, прежде чем он вызвал сильный дождь и отключение электроэнергии в Пуэрто-Рико и Виргинских островах США.

Около 13 000 потребителей в Пуэрто-Рико остались без электричества. Губернатор Педро Пьерлуизи закрыл правительственные учреждения во вторник, а некоторые заправочные станции закрылись из-за того, что у них закончилось топливо.

Блэкауты были более распространены в Доминиканской Республике: около 300 000 клиентов остались в неведении после кончины Фреда. Правительственные чиновники заявили, что наводнение привело к отключению части системы акведуков, и призвали людей в низменных районах Санто-Доминго эвакуироваться. Синоптики предупредили, что сели по-прежнему представляют опасность.

Сильные дожди ожидаются на восточных Багамах, Терксе и Кайкосе и на Кубе, а высота некоторых районов этих островов может достигать 5 дюймов. Части Западных Багамских островов могут достигать 8 дюймов в длину.

Центр ураганов заявил, что наводнение также представляет опасность во Флориде, где в понедельник на островах Кис и в южной части Флориды может выпасть от 3 до 5 дюймов дождя.

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Синоптики заявили, что точный путь Фреда остается неизвестным, что затрудняет прогнозы относительно его плотности во Флориде. Официальный путь к центру урагана пролегает через восточную часть Мексиканского залива, пройдя через Флорида-Кис.

Это могло означать дополнительное подкрепление, и Фред мог совершить последнее приземление в Биг-Бенд или Панхандл в конце уик-энда или в начале следующей недели. Но метеорологи заявили, что предыдущее опускание Земли ослабит шторм.

Губернатор Рон ДеСантис призвал Жители Флориды в среду следили за обновлениями на уникальном треке, но сказали, что еще слишком рано определять угрозу для штата.

Фред – шестой по счету шторм сезона ураганов 2021 года и первый в августе, нарушивший месячное затишье после урагана Эльза, образовавшегося 9 июля.

В другом месте в тропиках вероятность развития другой системы в течение следующих пяти дней составляет 60%, поскольку она циклически перемещается между Африкой и Карибским бассейном.

Тропическая волна была примерно в 1400 милях к востоку от Малых Антильских островов рано утром в четверг, но условия океана могут помочь системе развиваться в ближайшие дни.

Если система станет определяющим штормом, это будет благословением.

Содействие: Меган Кирни, Naples Daily News; Кимберли Миллер, Палм-Бич Пост; Ассошиэйтед Пресс