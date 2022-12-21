«К черту Путлер, к черту войну», — звезда российского футбола, гей, резко критикует президента Владимира Путина в социальных сетях.

Война между Россией и Украиной разлучила многие семьи. Это также повлияло на спорт, помимо того, что повлияло на средства к существованию людей и источники повседневного дохода. У миллионов россиян есть родственники, проживающие в Украине. Война привела к распаду многих семей, подобных этой. Эта неожиданная война только что создала огромный разрыв между семьями без всякой причины. Многие критиковали президента Владимира Путина за напряженную ситуацию.

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Одним из таких людей, пострадавших от войны, является Надежда Карпова. Карпова была игроком основного состава женской сборной России по футболу.

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Что Надежда Карпова сказала о Владимире Путине?

С самого начала войны Карпова очень громко заявляла об этом в своих социальных сетях. Она постоянно публиковала сообщения, подчеркивая, что люди должны быть «антивоенными». У Карповой есть родственники в Украине. Это настоящая причина, по которой Карпова злится на президента России. Карпова в настоящее время играет в футбол за Эспаньолиспанский футбольный клуб.

Недавно у Карповой случился шокирующий выпад в социальных сетях. Но это не стало неожиданностью, ведь российский футболист постоянно выступал против войны. Однако больше всего ее впечатлило то, что в Интернете появилось видео Александра Лукашенко и Владимира Путина.

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В этом видео Лукашенко пошутил о Путине и о себе как о самых агрессивных, ядовитых и вредных людях на планете. В ответ на сообщение Карповой, «Вы негодяи, вы негодяи, вы, ребята, которые совершили геноцид, вы, ребята, которые должны быть привлечены к ответственности». продолжение, «Ты не просто «ядовитый», ты фашист ******, которому давно нет места в современном мире, и я надеюсь, ты получишь по заслугам, потому что добро всегда побеждает зло».

Что еще говорила Карпова о войне?

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В другой раз Карпова выступала в октябре. Однако Карпова призвала людей не идти в армию. опубликовано, «Если не хочешь удобрять землю, не ходи в военкоматы, это не просто «зовут — пойду». Тебя отправят в [commit] преступление. В Украине есть такие как мы — и вы пойдете их убивать? «

Надежда Карпова из России (женщины) во время матча группы B УЕФА-2017 между Италией и Россией в Het Kasteel 17 июля 2017 года в Роттердаме, Нидерланды.

Война фактически вызвала эффект домино в различных отраслях промышленности. В футболе Россия сейчас не участвует в международных соревнованиях. Манчестер Юнайтед Он немедленно расторг соглашение на 40 миллионов фунтов стерлингов с российской авиакомпанией «Аэрофлот».

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Считаете ли вы, что война между Россией и Украиной продолжит влиять на футбол? Дайте нам знать в комментариях ниже.