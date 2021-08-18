К 2024 году в России будет создано 15 лабораторий по биобезопасности – глава надзорного органа – наука и космос

Москва, 17 августа. Глава Национального органа по надзору в сфере здравоохранения Анна Попова объявила на стратегической сессии под названием «Национальный щит здоровья. Борьба с новыми вызовами», организованной партией «Единая Россия» во вторник, что проект «Щит здоровья России» включает создание 15 лабораторий с максимальным уровнем биобезопасности к 2024 году.

«Создание 15 лабораторий с максимальным уровнем биобезопасности к 2024 году – один из элементов« Щита здоровья ». Мы знаем, как это сделать, и обязательно сделаем это при поддержке« Единой России », которая способствует обеспечению безопасности. нашей страны. По ее словам, в настоящее время в мире насчитывается около 60 таких лабораторий, почти все из которых действуют за последние 20 лет.

Чтобы укрепить свой щит здоровья, Москва также расширит сеть внешних лабораторий, которые сотрудничают с российскими лабораториями. «Сегодня такие объекты есть в странах СНГ и некоторых других странах, а именно в Гвинее и Вьетнаме, но нам обязательно нужно расширять сеть для выявления возникающих рисков», – пояснила Попова.

Она подчеркнула важность разработки методов экспресс-тестирования для выявления различных инфекций в течение часа. В частности, в рамках проекта Health Shield в пунктах пересечения границы будут проводиться экспресс-тесты на опасные инфекции. По словам главы Международного агентства по атомной энергии, усилия по усилению лабораторного потенциала позволят предоставить экспресс-тест на выявление семи инфекционных заболеваний до конца 2021 года.

Планируется создать академический консорциум для решения проблемы нехватки медицинского персонала в области биобезопасности, который будет включать 35 исследовательских и учебных заведений.