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Мысуру: Поскольку страна ожидает своего первого пилотируемого космического полета, Гаганьяна, намеченного на 2022 год, и наши гаганавты, как ожидается, будут нести алоо паратхи и идли в качестве пищи для себя, ученые создали коренное население ИтманнербарРешение проблемы пищевых отходов в космосе.

Лаборатория оборонных исследований пищевых продуктов (DFRL) разработала запатентованную систему мешков для пищевых отходов, предназначенную для ограничения роста микробов и предотвращения порчи пищи.

Недавно DFRL объявил, что сделал индийские продукты пригодными для космических путешествий, и выпустил список из 30 индийских блюд, в том числе идлис, овощ пулав, халва мунг дал, дал, алоо паратха и куриное карри. Продукты будут помещены в специально разработанные пакеты с осушителем, которые можно будет есть после того, как пакеты будут наполнены водой.

Но решение проблемы остатков еды и пищевых отходов было одной из проблем, для которой ранее не существовало решений, потому что индийские продукты питания жесткие, в отличие от обычно используемых космических продуктов, таких как сэндвичи и гамбургеры, популярных в космических программах США и России.

DFRL теперь решила проблему с помощью технологии мешков для пищевых отходов, которые содержат специальное соединение, которое ограничивает рост микробов, портящих пищу, а также убивающих запах, и источники говорят, что индийские продукты содержат больше влаги, чем другие космические продукты. Они отметили, что «остатки гамбургера можно хранить в течение недели, а чапати – только два дня».