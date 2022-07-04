Лавина Мармолада унесла жизни по меньшей мере 6 человек из-за жары в Доломитовых Альпах.

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По словам местных властей, по меньшей мере шесть человек погибли и восемь получили ранения в результате схода лавины в итальянских Альпах в воскресенье, в то время как спасатели прочесали гору Мармолада в поисках как минимум 19 пропавших без вести парков. Национальный спасательный отряд в Альпах и пещерах Италии Он сказал В этот район были отправлены пять вертолетов и собачьи подразделения, хотя они выразили обеспокоенность тем, что может выпасть больше снега, льда и камней.

Среди пропавших без вести 11 итальянцев, четверо чехов, трое румын и француз, сообщило в понедельник местное информационное агентство ANSA.

4 июля спасательные работы продолжились в итальянских Альпах после того, как части ледника рухнули, в результате чего по меньшей мере шесть человек погибли и восемь получили ранения. (Видео: Рейтер)

Скольжение произошло во время ранней жары, когда в последние дни температура поднялась примерно до 50 градусов по Фаренгейту в Мармоладе. Газета The Guardian сообщила, что спасатели заявили, что жара была «аномальной».

У экспертов есть давно предупреждал что лавины становятся все более распространенными по мере повышения глобальной температуры, говоря, что потепление может дестабилизировать горный климат и ускорить тающие ледники.

«К счастью, погода хорошая, но есть опасность, что лавин может быть больше», — сказал представитель Reuters, где итальянское государственное телевидение сообщило, что спасатели видели мертвые тела вместе с «огромными кусками льда».

сход лавины возле Пунта Рокамаршрут, используемый альпинистами для достижения вершины, сказал губернатор Венето Лука Дзайя в качестве спасательного отряда в Альпах. подписчик Номер службы экстренной помощи, по которому люди могут позвонить, если близкие не вернулись с экскурсий в этом районе.

Невероятные кадры с горно-спасательного вертолета базового отряда в Мармоладе. Базовая (или межпластовая) смазка и повышение давления в заполненных водой разломах, вероятно, являются основными причинами этого катастрофического события. pic.twitter.com/2OXRExkdjy — Адриатическое альпийское метеорологическое общество (aametsoc) 3 июля 2022 г.

Премьер-министр Италии Марио Драги прогресс Мои соболезнования и благодарность спасателям. В понедельник официальные лица подсчитали, что лавина могла унести до 16 человек. READ Такер Карлсон из Fox News выступает на конференции ультраправых в Венгрии после встречи с Виктором Орбаном

Мармолада, высота которой составляет около 11 000 футов, является самой высокой вершиной в восточных Доломитовых Альпах — объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО, которому, по оценкам, более 200 миллионов лет. Мармолада, которую называют «королевой Доломитовых Альп», пользуется популярностью среди любителей природы и приключений.

В отчете Межправительственной группы экспертов по изменению климата за этот год описаны разрушительные последствия изменения климата, в том числе Необратимая потеря ледников к концу этого века.

«Горные районы всегда страдали от избытка или недостатка воды», — говорится в отчете. «Из-за изменения климата опасности быстро меняются и становятся все более непредсказуемыми».

Повышенный риск таких опасностей вынуждает население горных районов переселяться, что приводит к массовому исходу из таких стран, как Таиланд, Афганистан и Перу.