Лавина Мармолада унесла жизни по меньшей мере 6 человек из-за жары в Доломитовых Альпах.

Среди пропавших без вести 11 итальянцев, четверо чехов, трое румын и француз, сообщило в понедельник местное информационное агентство ANSA.
Скольжение произошло во время ранней жары, когда в последние дни температура поднялась примерно до 50 градусов по Фаренгейту в Мармоладе. Газета The Guardian сообщила, что спасатели заявили, что жара была «аномальной».
У экспертов есть давно предупреждал что лавины становятся все более распространенными по мере повышения глобальной температуры, говоря, что потепление может дестабилизировать горный климат и ускорить тающие ледники.
«К счастью, погода хорошая, но есть опасность, что лавин может быть больше», — сказал представитель Reuters, где итальянское государственное телевидение сообщило, что спасатели видели мертвые тела вместе с «огромными кусками льда».
сход лавины возле Пунта Рокамаршрут, используемый альпинистами для достижения вершины, сказал губернатор Венето Лука Дзайя в качестве спасательного отряда в Альпах. подписчик Номер службы экстренной помощи, по которому люди могут позвонить, если близкие не вернулись с экскурсий в этом районе.
Невероятные кадры с горно-спасательного вертолета базового отряда в Мармоладе.
Базовая (или межпластовая) смазка и повышение давления в заполненных водой разломах, вероятно, являются основными причинами этого катастрофического события. pic.twitter.com/2OXRExkdjy
— Адриатическое альпийское метеорологическое общество (aametsoc) 3 июля 2022 г.
Премьер-министр Италии Марио Драги прогресс Мои соболезнования и благодарность спасателям. В понедельник официальные лица подсчитали, что лавина могла унести до 16 человек.
Мармолада, высота которой составляет около 11 000 футов, является самой высокой вершиной в восточных Доломитовых Альпах — объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО, которому, по оценкам, более 200 миллионов лет. Мармолада, которую называют «королевой Доломитовых Альп», пользуется популярностью среди любителей природы и приключений.
В отчете Межправительственной группы экспертов по изменению климата за этот год описаны разрушительные последствия изменения климата, в том числе Необратимая потеря ледников к концу этого века.
«Горные районы всегда страдали от избытка или недостатка воды», — говорится в отчете. «Из-за изменения климата опасности быстро меняются и становятся все более непредсказуемыми».
Повышенный риск таких опасностей вынуждает население горных районов переселяться, что приводит к массовому исходу из таких стран, как Таиланд, Афганистан и Перу.
Итальянские официальные лица заявили, что раненые находятся в больницах в городах Беллуно, Тревизо, Тренто и Больцано.
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