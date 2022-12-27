Лавров выдвигает Украине ультиматум: «Ради вашего же блага». Новости войны между Россией и Украиной

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поставил Украине ультиматум: выполнить требования Москвы, включая передачу украинской территории, которая сейчас контролируется Россией, или российские военные решат судьбу Украины.

Выступая на следующий день после того, как президент России Владимир Путин снова заявил, что готов к мирным переговорам, которые США назвали неискренними, Лавров сказал Киеву, что он должен в своих «интересах» выполнить пожелания Москвы.

«Наши предложения по демилитаризации и разоружению подконтрольных режиму территорий, ликвидации исходящих оттуда угроз безопасности России, включая наши новые земли, известны противнику», — цитирует Лаврова позднее государственное информационное агентство ТАСС. Понедельник.

«Суть проста: делайте это для своего же блага. В противном случае вопрос будет решать российская армия».

В ответ на вопрос ТАСС, как долго будет продолжаться конфликт, Лавров сказал: «Мяч на стороне режима, а за ним стоит Вашингтон».

В воскресенье президент России Владимир Путин вновь заявил, что Москва открыта для переговоров, и обвинил Киев и его западных сторонников в том, что они не ведут переговоры. США назвали эти комментарии неискренними.

Война идет одиннадцатый месяц, и, несмотря на бесчисленные неудачи Москвы на поле боя, российские войска ведут ожесточенные бои на востоке и юге Украины, в то время как ракетные удары и удары беспилотников разрушили гражданскую инфраструктуру Украины, оставив миллионы людей без электричества, тепла и воды.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ночном видеообращении в понедельник заявил, что ситуация на фронте в Донбассе «сложная и болезненная» и требует от всей страны «силы и сосредоточенности». По его словам, в результате того, что Россия нацелилась на энергетическую инфраструктуру Украины, почти девять миллионов человек остались без электричества. Эта цифра составляет около четверти населения Украины.

Десятки тысяч украинских мирных жителей также были убиты в городах, Россия была стерта с лица земли, и тысячи солдат были убиты с обеих сторон.

Путин, который в понедельник принимал лидеров бывших советских республик в Санкт-Петербурге на саммите Содружества Независимых Государств, не упомянул напрямую о войне на Украине, заявив, что угрозы безопасности и стабильности в евразийском регионе возрастают.

«К сожалению, вызовы и угрозы в этой сфере, особенно из-за рубежа, с каждым годом возрастают», — сказал он.

После февральского вторжения Украина вытеснила российские войска с севера, нанеся им поражение на подступах к Киеву и вынудив российские войска отступить на востоке и юге. Но Москва по-прежнему контролирует большие участки восточных и южных территорий, которые, по утверждению Путина, она аннексировала.