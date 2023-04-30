Лавров говорит, что доли «большой семерки» в мировой экономике снижаются, а доли развивающихся рынков растут

Москва

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в субботу, что за последние три десятилетия доли стран «большой семерки» в мировой экономике значительно сократились, тогда как влияние развивающихся рынков неуклонно растет.

Китай, в частности, стал ведущей экономикой мира по паритету покупательной способности, «умело сочетая рыночные инструменты и государственное регулирование», заявил Лавров на Всемирной онлайн-конференции по многополярности.

«Мы наблюдаем постоянную трансформацию структуры международных отношений. Ярким примером многополярной дипломатии является работа многосторонних объединений нового типа, таких как Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай , Южная Африка).

Лавров отметил, что Шанхайская организация сотрудничества и группа БРИКС «объединяют государства-члены с разными политическими и экономическими системами, с отличными ценностями и цивилизационными платформами, которые эффективно сотрудничают в различных областях».

«По сути, БРИКС можно представить себе как некую кооперативную сеть, перекинутую через старые разделительные линии между Севером и Югом, Западом и Востоком. Неслучайно все больше стран Глобального Юга стремятся наладить отношения с этими ассоциации или стать полноправными членами».

Лавров подчеркнул, что тенденция к многополярности в мире неизбежна и будет усиливаться.

«И те, кто этого не понимает и не следует этому тренду, проиграют», — сказал он.

Дипломат призвал все крупные мировые центры объединить усилия в ответ на конфронтацию со стороны Запада и транснациональные вызовы и угрозы.

«Всем необходимо признать необратимость более справедливого многоцентричного международного порядка. В наших общих интересах добиться того, чтобы многополярная структура основывалась не на «балансе страха», а на балансе интересов, общепризнанных нормах международное право и диалог, основанный на взаимном уважении между различными цивилизациями, религиями и культурами».

По словам министра, Россия «остается в авангарде международных усилий по продвижению многополярных, правовых и демократических принципов общения между государствами.

«Для этого мы продолжим наши усилия в ООН, в том числе в составе Группы друзей в защиту Устава ООН, и, безусловно, продолжим тесно координировать наши шаги с нашими друзьями, союзниками и странами, разделяющими наши Просмотры.»

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