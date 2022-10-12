Лавров говорит, что Россия открыта для переговоров с Западом, США отвергают комментарии как «позерство»

ЛОНДОН/ВАШИНГТОН, 11 окт (Рейтер) — Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил во вторник, что Москва готова вести переговоры с Западом по поводу войны на Украине. Вашингтон отклонил это заявление как «позерство», поскольку Россия продолжает обстреливать украинские города.

В интервью государственному телевидению Лавров сказал, что Россия готова обсудить с Соединенными Штатами или Турцией способы прекращения войны, которая продолжается уже восемь месяцев, но до сих пор не получила никаких серьезных предложений о переговорах.

Он настаивал на том, чтобы Россия была приглашена на переговоры после серии тяжелых поражений, которые с начала сентября усилили импульс конфликта в пользу Украины.

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Лавров сказал, что официальные лица, в том числе официальный представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби, заявили, что Соединенные Штаты открыты для переговоров, но Россия отказалась.

«Это ложь», — сказал Лавров. «У нас нет серьезных предложений связаться».

Представитель Госдепартамента Нед Прайс сказал, что Вашингтон «очень мало уверен» в том, что Россия предоставит законную возможность для переговоров, поскольку комментарии Лаврова прозвучали через несколько часов после того, как российские ракетные удары убили мирных жителей на Украине. читать далее

«Мы рассматриваем это как позерство. Мы не рассматриваем это как конструктивную, формальную возможность участвовать в диалоге и дипломатии, которые абсолютно необходимы для прекращения этой жестокой агрессивной войны», — сказал Прайс во время очередного брифинга для прессы.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров принимает участие в заседании Государственной Думы России, нижней палаты парламента, для утверждения законов о присоединении к России Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей Украины, в Москве, Россия, 3 октября 2022 года. Российское государство Дума/REUTERS/Фото из файла через FILE PHOTO

Прайс добавил, что переговоры о прекращении войны в конечном итоге должны вестись между Украиной и Россией.

«Если русские хотят показать, что они серьезно относятся к диалогу и дипломатии… хорошим первым шагом было бы продолжение жестокой атаки, которая кажется не более чем пустыми словами», — сказал он.

Лавров заявил, что Россия не исключает встречи президента Владимира Путина и президента США Джо Байдена на саммите «Большой двадцатки» в Индонезии в середине ноября и рассмотрит ее, если она будет предложена.

«Мы много раз говорили, что никогда не откажемся от встреч. Если будет предложение, мы его рассмотрим», — сказал Лавров.

Комментируя возможность проведения Турцией переговоров между Россией и Западом, Лавров заявил, что Москва готова выслушать любые предложения, но не может заранее сказать, приведет ли это к результатам.

По его словам, у президента Турции Тайипа Эрдогана будет возможность представить предложения президенту России Владимиру Путину во время его визита в Казахстан на этой неделе.

Лавров отметил, что прямые переговоры между Россией и Украиной прервались в конце марта. Президент Украины Владимир Зеленский исключил переговоры с Путиным после того, как в прошлом месяце Россия аннексировала четыре украинские области.

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Об этом сообщает агентство Рейтер. монтаж Гая Фальконбриджа

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