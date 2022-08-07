Лавров заявил, что Россия готова обсудить с США обмен пленными после осуждения Бритни Гренье

Соединенные Штаты и Россия дали понять, что готовы провести переговоры об обмене пленными на следующий день после того, как звезда баскетбола Бритни Грейнер Осужден за контрабанду наркотиков и приговорен Девять лет в тюрьме Провезти меньше грамма конопляного масла через московский аэропорт.

Агентство РИА Новости цитирует министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который заявил журналистам в Камбодже, что Кремль «готов обсудить этот вопрос, но в рамках утвержденного президентами канала».

Существует определенный канал, который был согласован [Russian President Vladimir Putin and US President Joe Biden]И что бы кто ни говорил публично, этот канал останется на месте», — заявил Лавров в пятницу на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Вскоре после этого на том же саммите госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США «продолжат» переговоры с Россией.

Мы сделали, как вы знаете, предметное предложение, чтобы Россия связалась с нами по этому поводу. И сегодня утром министр иностранных дел Лавров публично заявил, что они готовы взаимодействовать по каналам, которые мы для этого установили. «Мы собираемся это сделать», — сказал Блинкен журналистам на пресс-конференции.

Позже в пятницу президент Джо Байден заявил, что надеется на усилия по обеспечению безопасности Гринер.

«Я настроен оптимистично. Мы много работаем», — сказал Байден журналистам у Белого дома после подписания законопроекта.

Комментарии с каждой стороны указывают на то, что переговорный процесс, который уже оказался сложным, может ускориться в ближайшие дни.

государственные служащие России В прошлом месяце я спросил, что бывший полковник из внутреннего шпионского агентства страны, который был осужден за убийство в Германии в прошлом году, включен в предлагаемую сделку по обмену для Соединенных Штатов Торговец оружием Виктор Бут Что касается Гринера и Пола Уилана, CNN рассказали несколько источников, знакомых с дискуссиями.

Уилан, гражданин США, находится под стражей в России с 2018 года. Осужден российским судом 2020 по обвинению в шпионаже он категорически отрицал. Осуждение Грейнера вызвало аналогичные опасения, что его использовали в качестве политического инструмента в войне России против Украины. Госдепартамент США классифицирует этих двоих как несправедливо задержанных.

Звезда Национальной женской баскетбольной ассоциации Грейнер признала себя виновной в перевозке масла каннабиса в багаже ​​во время путешествия через московский аэропорт 17 февраля. Она показала в суде, что знала о строгих законах о наркотиках в России и не собиралась привозить гашиш. Страна, сказав, что она торопилась и «упаковала давление».

Перед вынесением приговора в четверг Гренье извинился перед судом и в эмоциональном письме попросил о снисхождении. «Я никогда не хотела никого обидеть, я никогда не хотела подвергать опасности русское население, я никогда не хотела нарушать здесь какие-либо законы», — сказала она.

«Я совершил честную ошибку и надеюсь, что, по вашему мнению, моя жизнь не закончится здесь. Я знаю, что все продолжают говорить о политической пешке и политике, но я надеюсь, что это далеко от этого зала суда».

Адвокаты Грейнер надеялись, что ее признание вины и заявления о раскаянии приведут к более мягкому приговору.

Блинкен сообщила журналистам, что ее осуждение «подчеркивает [Washington’s] Очень сильно обеспокоен российской правовой системой и использованием российским правительством незаконных арестов для продвижения своей программы использования отдельных лиц в качестве политического инструмента».

«То же самое касается и Пола Уилана», — добавил Блинкен.

Ранее в пятницу представитель Госдепартамента США сообщил журналистам, что «серьезной реакции» России на предложенный обмен не последовало. Тот же чиновник сказал, что Блинкен и Лавров не встречались во время саммита в Камбодже, и Блинкен не собирался этого делать.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что Россия не будет обсуждать возможность публикации сделки. Если через прессу обсуждать какие-то нюансы, связанные с биржей, то такие биржи никогда не состоятся. «Американцы уже совершили эту ошибку», — сказал он в пятницу.

На вопрос, может ли Путин помиловать Грейнера, Песков ответил, что «есть определенная вещь». [legal] Процедура, к которой может прибегнуть осужденный, согласно закону: «Согласно российскому законодательству, для возбуждения дела о помиловании осужденному необходимо написать прошение на имя Президента РФ.

Перед началом матча WNBA в четверг между «Финикс Меркьюри» Гринер и «Коннектикут Сан» члены обеих команд связали руки вокруг центрального корта, а Бритни Гренье была дана 42-секундная минута молчания.

К концу этих 42 секунд толпа начала скандировать: «Верните ее домой! Верните ее домой!»

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