Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с премьер-министром Камбоджи Хун Сеном в Пномпене, Камбоджа, 4 августа 2022 года. МИД России / Сообщение через Reuters

(Рейтер) — Россия заявила в пятницу, что готова обсудить обмен пленными с Вашингтоном по установленному дипломатическому каналу, на следующий день после того, как звезда баскетбола Бритни Грейнер была приговорена к девяти годам тюремного заключения по обвинению в наркотиках.

«Мы готовы обсуждать этот вопрос, но в рамках канала, согласованного президентами Путиным и Байденом», — заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Если американцы решат снова прибегнуть к публичной дипломатии… это их дело и, я бы даже сказал, их проблема».

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Кремль ранее предостерег Соединенные Штаты от использования «дипломатии спикеров» в деле Гренье, заявив, что это только сорвет усилия по обеспечению потенциального обмена.

Решение Грейнера, которое Джо Байден назвал «неприемлемым», может проложить путь к обмену заключенными между США и Россией, в котором будут участвовать 31-летний спортсмен и крупный российский торговец оружием.

Соединенные Штаты уже сделали то, что госсекретарь Энтони Блинкен назвал «существенным предложением», чтобы обеспечить освобождение удерживаемых в России американцев, в том числе Грейнера и бывшего морского пехотинца Пола Уилана.

Грейнер, двукратная олимпийская чемпионка и звезда Национальной женской баскетбольной ассоциации (WNBA), была арестована 17 февраля в Шереметьево в Москве с вейп-картриджами, содержащими масло каннабиса в ее сумках.

Грейнер, которой в Соединенных Штатах прописали медицинскую марихуану для облегчения боли при хронических травмах, сказала, что совершила честную ошибку, непреднамеренно упаковав ее во время пробежки перед полетом. Она признала себя виновной в своих изменениях, но настаивала на том, что не собиралась нарушать российский закон.

Каннабис запрещен в России в лечебных и рекреационных целях.

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Об этом сообщает Рейтер. монтаж Гая Фолконбриджа

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