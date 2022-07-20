Лавров заявил, что цели России в Украине теперь выходят за пределы Донбасса

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на прогулке после двусторонней встречи на встрече министров иностранных дел G20 в Нуса-Дуа, Бали, Индонезия, 8 июля 2022 года. REUTERS/Willy Kurniawan/Pool

ЛОНДОН (Рейтер) — Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в среду, что военные «миссии» Москвы в Украине в настоящее время выходят за пределы восточного региона Донбасса, что является самым ясным признанием того, что цели войны расширились за последние пять месяцев.

В интервью официальному информационному агентству РИА Новости Лавров сказал, что географические реалии изменились после того, как российские и украинские переговорщики провели в Турции в конце марта мирные переговоры, которые не принесли никакого прогресса.

В то время, по его словам, основное внимание уделялось Донецкой и Луганской Народным Республикам (ДНР и ЛНР), двум отдельным самопровозглашенным образованиям на востоке Украины, из которых Россия, по словам России, стремилась изгнать украинские правительственные войска.

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«Сейчас география другая, это далеко не только Демократическая Республика Конго и ЛНР, но и Херсонская, Запорожская и ряд других областей», — сказал он, имея в виду районы за пределами Донбасса, которые полностью или частично захвачен русскими войсками.

«Этот процесс продолжается логично и настойчиво», — сказал он, добавив, что России, возможно, потребуется добиться дальнейшего прогресса.

Если Запад, движимый «бессильным гневом» или желанием еще больше накалить ситуацию, продолжит накачивать Украину дальнобойными вооружениями, такими как высокомобильные артиллерийские ракетные системы (HIMARS) американского производства, то географические миссии продолжатся. За нынешней линией», — сказал Лавров.

Он сказал, что Россия не может позволить президенту Украины Владимиру Зеленскому «или его замене» угрожать ее территории, территории Демократической Республики Конго и ЛНР долгосрочными режимами — случайная ссылка и без каких-либо доказательств возможности того, что Украинский лидер может не остаться у власти.

Министр иностранных дел является самым откровенным деятелем военных целей России с точки зрения территории, почти через пять месяцев после того, как президент Владимир Путин начал свое вторжение, отрицая, что Россия намеревалась оккупировать своего соседа.

Путин заявил тогда, что его цель — разоружить и «разоружить» Украину — заявление, которое Киев и Запад отвергли как предлог для экспансионистской войны в имперском стиле.

Потерпев поражение при первоначальной попытке захватить украинскую столицу Киев, Министерство обороны России 25 марта заявило, что первый этап его «специальной военной операции» завершен и что теперь оно сосредоточится на «достижении основной цели, что является освобождением Донбасса».

Спустя почти четыре месяца она приобрела Луганск, одну из двух областей, составляющих Донбасс, но еще далеко не все остальные области, Донецк. В последние несколько недель он усилил свои ракетные обстрелы городов по всей Украине.

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Автор Марк Тревельян; Монтаж Кэтрин Эванс

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