12 июля (Рейтер) — Вооруженный конфликт на Украине будет продолжаться до тех пор, пока Запад не откажется от планов доминирования и победы над Москвой, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью индонезийской газете в среду.

Лавров заявил газете «Компас», что цель «коллективного Запада, возглавляемого США» — укрепить свою глобальную гегемонию. На этой неделе Лавров примет участие в Восточноазиатском саммите и Региональном форуме АСЕАН в Джакарте вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«Почему не завершился вооруженный конфликт на Украине? Ответ очень прост — он будет продолжаться до тех пор, пока Запад не откажется от планов сохранения своей гегемонии и не преодолеет навязчивое желание нанести России стратегическое поражение. Согласно расшифровке стенограммы из интервью, опубликованного на сайте МИД России, его киевские марионетки.

В настоящее время признаков изменения этой ситуации не наблюдается.

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года, назвав это «специальной военной операцией» по уничтожению своего соседа. Киев и его союзники называют войну, которая идет уже 17 месяцев, агрессией с целью захвата земли.

В среду Россия провела вторую ночь атак беспилотников-камикадзе в Киеве, за несколько часов до того, как президент Владимир Зеленский должен был встретиться с лидерами НАТО на саммите в Вильнюсе.

Запад заявляет, что хочет помочь Украине победить в конфликте с Россией, и западные державы поставили Киеву большое количество современного оружия и боеприпасов.

Лавров также обвинил Индонезию в игнорировании ее мирного плана и вместо этого продвигает свой собственный «набор крайних предупреждений».

Украина отклонила предложение Индонезии, которое включало формулу из нескольких пунктов, призывающую к созданию демилитаризованной зоны, подтвердив позицию Кевина о том, что Россия должна вывести свои войска из Украины.

Комментируя гражданские беспорядки в Мьянме после военного переворота в 2021 году, Лавров призвал Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) решать вопросы в «тесном сотрудничестве» с военным режимом, не вмешиваясь во внутренние дела Мьянмы.

Ожидается, что встреча министров иностранных дел АСЕАН во вторник будет посвящена эскалации насилия в Мьянме. Региональная федерация запретила военной хунте присутствовать на своем саммите за невыполнение согласованного мирного плана.

Репортаж Лидии Келли в Мельбурне и Ананды Терезии в Джакарте; Монтаж Саймон Кэмерон-Мур

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