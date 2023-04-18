Лавров обсудит с ООН зерновую сделку с Украиной на следующей неделе

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ, 18 апреля (Рейтер) — Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит сделку Украины по экспорту зерна из Черного моря с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Нью-Йорке на следующей неделе. встретиться

Лавров будет председательствовать на двух заседаниях Совета Безопасности ООН в апреле, поскольку Россия возглавляет этот орган, состоящий из 15 членов. Лавров и большая часть его делегации получили американские визы для поездки в Нью-Йорк, сообщил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя.

Небензя сказал, что он также встретится с Гутерришем. Россия предупредила, что перспективы сделки, разрешающей безопасный экспорт зерна и удобрений военного времени из украинских черноморских портов после 18 мая, «не очень хороши».

«Конечно, он поднимет его во время двусторонней встречи (встречи с Гутерришем)», — сказал Небензя журналистам.

«Ничего не движется, усилия предпринимаются, но, к сожалению, они не работают на нас», — сказал он, добавив, что ООН согласилась содействовать экспорту продовольствия и удобрений из России, несмотря на широкие западные санкции, введенные против Москвы в связи с вторжением.

«Пока нет обнадеживающих новостей… мы ясно дали понять, что хотим увидеть прогресс», — сказал Небензя.

В июле прошлого года Организация Объединенных Наций и Турция заключили соглашение об экспорте зерна, чтобы справиться с глобальным продовольственным кризисом, который, по словам представителей ООН, усугубился вторжением России в Украину, самой смертоносной войной в Европе со времен Второй мировой войны.

В ноябре он был продлен, а затем в прошлом месяце Россия согласилась продлить сделку как минимум на 60 дней, что составляет половину запланированного срока. Москва заявила, что рассмотрит возможность дальнейшего продления только в том случае, если будут удовлетворены некоторые требования к ее собственному экспорту.

В июле было заключено отдельное трехлетнее соглашение, призванное убедить Россию разрешить Украине возобновить экспорт зерна из Черного моря, в рамках которого ООН согласилась помочь России экспортировать продовольствие и удобрения.

Отчет Майкла Николлса; Монтаж Тойна Чиаку

Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters.