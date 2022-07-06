Лавров призвал к усилиям по защите международного права

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Венесуэлы Карлосом Фариа в Москве, Россия, 4 июля 2022 г. REUTERS/Evgenia Novozinina/POOL/FILE

ХАНОЙ (Рейтер) — Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду призвал все стороны мира приложить усилия для защиты международного права, поскольку «мир развивается сложным образом».

Лавров говорил через переводчика на встрече со своим вьетнамским коллегой Бой Тхань Соном в Ханое.

Его комментарии прозвучали в то время, когда западные страны обвиняют Россию в нарушении международного права путем вторжения в Украину. Лидеры Европейского союза призвали Москву выполнить постановление Международного суда ООН, в котором содержится просьба к России уйти из Украины.

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com регистр

«Вьетнам является крупным партнером (России) в АСЕАН… Отношения между двумя странами основаны на истории и их общей борьбе за справедливость», — сказал Лавров на встрече, имея в виду Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии.

У Вьетнама и России тесные связи, восходящие к советской эпохе, и Ханой еще не осудил войну России на Украине, которую Москва называет «спецоперацией».

Визит Лаврова в Ханой приурочен к празднованию 10-летия «всеобъемлющего стратегического партнерства» двух стран. Читать далее

Министр иностранных дел России должен отправиться в Индонезию для участия в встрече министров иностранных дел G20 на этой неделе.

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com регистр

Подготовил Кхань Фу, под редакцией Эда Дэвиса

Наши критерии: Принципы доверия Thomson Reuters.