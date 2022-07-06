Лавров призвал к усилиям по защите международного права

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ХАНОЙ (Рейтер) — Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду призвал все стороны мира приложить усилия для защиты международного права, поскольку «мир развивается сложным образом».
Лавров говорил через переводчика на встрече со своим вьетнамским коллегой Бой Тхань Соном в Ханое.
Его комментарии прозвучали в то время, когда западные страны обвиняют Россию в нарушении международного права путем вторжения в Украину. Лидеры Европейского союза призвали Москву выполнить постановление Международного суда ООН, в котором содержится просьба к России уйти из Украины.
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«Вьетнам является крупным партнером (России) в АСЕАН… Отношения между двумя странами основаны на истории и их общей борьбе за справедливость», — сказал Лавров на встрече, имея в виду Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии.
У Вьетнама и России тесные связи, восходящие к советской эпохе, и Ханой еще не осудил войну России на Украине, которую Москва называет «спецоперацией».
Визит Лаврова в Ханой приурочен к празднованию 10-летия «всеобъемлющего стратегического партнерства» двух стран. Читать далее
Министр иностранных дел России должен отправиться в Индонезию для участия в встрече министров иностранных дел G20 на этой неделе.
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Подготовил Кхань Фу, под редакцией Эда Дэвиса
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