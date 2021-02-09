Лавров проинформировал Бореля из Брюсселя об ответственности за разрыв отношений между Россией и Евросоюзом – российская политика и дипломатия

Москва, 8 февраля. / ТАСС /. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в понедельник, что он сказал находящемуся с визитом главу внешнеполитического ведомства Европейского союза Хосепу Борреллу, что вина за разрыв отношений между Россией и Европейским союзом лежит на Брюсселе.

«Во время переговоров с Хосепом Борреллом в Москве я говорил о важности выстраивания отношений между Россией и Европейским союзом на систематической основе. Я упомянул, что в 2014 году Европейский союз разрушил структуру всесторонних отношений с нашей страной, которая была кропотливо строился годами ».

По словам Лаврова, главной причиной стала поддержка Евросоюзом антиконституционного переворота на Украине «с явным оттенком против России». В результате, указал он, периодические встречи на высшем уровне и встречи между Россией и Европейским союзом между правительством России и Европейской комиссией были приостановлены, а формула партнерства между Россией и Европейским союзом и другие диалоги были заморожены.

«Задолго до государственного переворота в Украине Евросоюз прекратил работу над практически готовым проектом соглашения о краткосрочном безвизовом обмене между Россией и Евросоюзом по просьбе некоторых членов ЕС. Причина: они сказали, что не могут предоставить безвизовый обмен с Россией, чтобы «они не поставлялись в Грузию, Молдову и Украину. Таким образом, очевидна прямая политизация и явные антироссийские эффекты».

Он обратил внимание на то, что прибалтийские республики после вступления в Евросоюз развязали «открытую и устойчивую» дискриминацию русскоязычного населения. Он подчеркнул, что в этих странах усиливается давление на российские СМИ и что Институт безгражданства все еще существует в Латвии и Эстонии. «То, что там происходит, несовместимо с положениями совместного заявления о расширении Европейского Союза и отношениях между Европейским Союзом и Россией от 27 апреля 2004 года, такими как ответственность Брюсселя по защите национальных меньшинств. вопрос: кто уезжает? »Может быть, Евросоюз толкает Россию. Русский язык и культура далеки от самих себя».

Министр отметил, что в ходе переговоров в пятницу с главой внешнеполитического ведомства Евросоюза российская сторона подтвердила свою приверженность нормализации всех отношений с Евросоюзом. «Не на основании предупреждений с одной стороны, а на основе взаимного уважения и учета интересов друг друга. При таком подходе мы готовы сотрудничать в тех сферах, в которых у нас есть схожие интересы», – сказал он, добавив, что В результате переговоров была достигнута договоренность о более тесном сотрудничестве в области здравоохранения, общественной науки и технологий, а также борьбы с изменением климата.

Он подчеркнул, что «если мы добавим сюда основное традиционное направление сотрудничества в энергетическом секторе, у нас будет серьезная повестка дня, которая будет взаимовыгодной, если она не станет жертвой геополитических игр».