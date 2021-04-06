Лавров: Россия надеется провести саммит с Индией в 2021 году – российская политика и дипломатия

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью хинди газете Hindustan Times, что Москва рассчитывает провести саммит лидеров России и Индии в этом году, если позволит эпидемическая ситуация.

«Мы надеемся, что эпидемиологическая ситуация позволит нам организовать двусторонний саммит в 2021 году», – сказал Лавров.

По словам Лаврова, Москва удовлетворена активным политическим диалогом с Индией на всех уровнях, который «продолжает активно развиваться, несмотря на серьезные ограничения, вызванные пандемией коронавируса».

Он отметил: «В 2020 году мы смогли успешно организовать множество мероприятий в очной форме через Интернет. Среди них саммиты Шанхайской организации сотрудничества и группа БРИКС – новый тип многостороннего объединения, в котором наши страны плодотворно сотрудничают. – “.

По словам главы МИД, сроки очередных заседаний правительственного комитета по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, правительственного комитета по военно-техническому сотрудничеству и международного парламентского комитета находятся в стадии рассмотрения.

«Учитывая необходимость преодоления негативных последствий эпидемии для мировой и национальной экономики, в наши конкретные приоритеты входит активизация практического российско-индийского сотрудничества в таких областях, как торговля, энергетика, сельское хозяйство, транспорт, финансы, банковское дело, наука и технологии. Человечество отношения “, – сказал Лавров.

«Я убежден, что переговоры с моим коллегой доктором Субраманиамом Джайшанкаром во время моего визита в Нью-Дели будут способствовать дальнейшему укреплению особого и особого стратегического партнерства, которое нас объединяет», – подчеркнул Лавров.

Приграничное противостояние между Индией и Китаем

Россия также надеется, что Индия и Китай найдут взаимоприемлемые политические и дипломатические пути урегулирования приграничного противостояния вблизи территории Ладакского союза.

«Мы ожидаем, что обе страны как ответственные члены международного сообщества найдут взаимоприемлемые политические и дипломатические пути для скорейшего устранения существующих разногласий», – сказал Лавров.

По словам министра иностранных дел, Москва внимательно следит за процессом нормализации на Линии фактического контроля, которая проходит на границе между Индией и Китаем. Лавров отметил, что Россия приветствует договоренности, достигнутые после телефонного разговора министров иностранных дел Индии и Китая 25 февраля 2021 года с целью урегулирования ситуации.

«Мы высоко ценим конструктивный подход, продемонстрированный обеими сторонами. Мы с должным уважением относимся к намерениям Нью-Дели и Пекина действовать независимо и в рамках существующих многоуровневых механизмов двустороннего диалога, без вмешательства извне», – сказал Лавров.

Ситуация обострилась на индокитайской границе вблизи территории Ладакхского союза после столкновений между 250 китайскими и индийскими солдатами в начале мая 2020 года. Утром 16 июня произошли новые стычки между индийскими и китайскими солдатами у реки Гэллоуэн, в результате которых погибли люди. . После этого Индия и Китай провели серию переговоров на военном и дипломатическом уровнях. 10 февраля 2021 года стороны начали взаимный вывод войск из озера Панджунг.