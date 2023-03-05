Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в Индии, был высмеян публикой, когда заявил, что Запад начал войну в Украине. Фото пресс-службы МИД России/ЮПИ

4 марта (УПИ) — Министр иностранных дел России Сергей Лавров вызвал смех в своем выступлении в Дели, когда сказал, что против России ведется война на Украине.

Лавров отвечал на вопросы на «Диалоге изюма», в котором участвовали ученые, руководители предприятий и дипломаты из «Большой двадцатки». Лаврова спросили о тревоге в Украине.

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«Война, которую мы пытаемся остановить, была развязана против нас с использованием украинского народа», — сказал он.

Публика разразилась смехом на середине его фразы, из-за чего Лавров сделал паузу.

«Конечно, это повлияло на политику России, в том числе на энергетическую политику. И что изменилось, самым грубым образом можно сказать, что изменилось, так это то, что мы больше не доверяем никому из наших партнеров на Западе», — добавил Лавров.

Кремль неоднократно заявлял, что разжигает войну в Украине и что Запад фактически разжигает конфликт.

Лавров получил Некоторые аплодисменты Он сказал, что Запад придерживается двойных стандартов в международных делах, разжигая войны в Ираке и Афганистане.

Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен лично встретились в четверг, что стало первой встречей между ними с тех пор, как год назад Россия вторглась в Украину.