КИЕВ, УКРАИНА — Об этом во вторник заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Украина Требование Москвы о «милитаризации» и «деназификации» и устранении военной угрозы России должно быть выполнено, иначе «российские военные решат (проблему)».

Сергей Лавров также обвинил Запад в разжигании войны на Украине, чтобы ослабить Россию, и сказал, как долго продлится конфликт, начавшийся 24 февраля, когда Россия вторглась в Украину, зависит от Киева и Вашингтона.

«Что касается продолжительности конфликта, то мяч на стороне (киевского) режима, а за ним стоит Вашингтон», — заявил Лавров государственному информационному агентству ТАСС. «Они могут остановить бессмысленный протест в любое время».

В качестве очевидной реакции советник президента Украины Михаил Подоляк написал в Твиттере, что «Россия должна смотреть правде в глаза».

«Всеобщая мобилизация или панический поиск боеприпасов, тайные сделки с Ираном или угрозы со стороны Лаврова не помогут», — сказал он. «Украина до конца демилитаризирует РФ (Российскую Федерацию), изгонит оккупантов со всех оккупированных территорий. Сохраняйте спокойствие до конца…»

Днем ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил Associated Press, что его правительство хочет саммита, чтобы положить конец войне, но не ожидает участия России.

Кулеба сказал, что Украина хочет провести «мирный» саммит в течение двух месяцев, а посредником на нем будет Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Но он добавил, что Россия должна предстать перед трибуналом по военным преступлениям, прежде чем его страна сможет напрямую поговорить с Москвой.

Оба доклада показывают, насколько сложной и трудной является любая попытка положить конец войне. Ранее Украина заявляла, что не будет вести переговоры с Россией до тех пор, пока она полностью не выведет свои войска, в то время как Москва настаивает на своих военных достижениях и не может игнорировать аннексию Крымского полуострова в 2014 году.

Тем временем во вторник продолжались ожесточенные бои в районах Донецкой и Луганской областей, на которые претендует Россия, которые в последнее время были ареной одних из самых ожесточенных столкновений.

Заместитель министра обороны Украины Анна Мальер заявила, что российские войска пытались окружить город Пакмут в Донецкой области, но безуспешно. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай заявил, что ожесточенные бои также идут вокруг города Кременная в Луганской области.

По словам украинских официальных лиц, в частично оккупированной южной части Херсонской области российские силы в понедельник 40 раз обстреляли удерживаемые Украиной районы, в результате чего один человек был ранен. По словам областного администратора Ярослава Янушевича, сам город Херсон, который Украина в прошлом месяце одержала крупную победу, был атакован 11 раз.

С момента своих первоначальных успехов в начале войны 10 месяцев назад Россия не добилась больших успехов, вместо этого часто разрушая украинскую инфраструктуру и оставляя миллионы людей без электричества, тепла и горячей воды в зимних условиях.

Лавров не уточнил, как российские военные будут достигать своих целей по демилитаризации и нацификации Украины — цели России, когда в феврале началось вторжение. Ссылка на «деназификацию» исходит из обвинений России в том, что украинское правительство находится под сильным влиянием ультранационалистических и неонацистских групп. Украина и Запад насмехаются над этим утверждением.

Лавров предупредил, что поддержка Западом Украины может привести к более прямому конфликту.

«Мы предупреждаем наших противников на Западе об опасности их стремления к эскалации украинского кризиса», — сказал он, добавив, что «риск выхода ситуации из-под контроля высок».

«Стратегическая цель США и их союзников по НАТО — победить Россию на поле боя, чтобы значительно ослабить или уничтожить нашу страну», — сказал он.

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