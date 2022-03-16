Янки написали в Твиттере в понедельник, что только мечтательный роман мог возникнуть на прошлой неделе на фоне мрака закрытия Высшей бейсбольной лиги. В замедленном видео из ударной клетки на весенней тренировке правый нападающий поднял переднее колено и сделал круг вокруг задней ноги и Удар битой по тарелкеведя высокоскоростную буровую установку над левым полем, где он скрылся в облаках.

Аааааа — бейсбол.

Еще лучше, чем щелчок битой, было присутствие нового футболиста: третьего игрока с низов Джоша Дональдсона, бывшего обладателя титула MVP, который прибыл благодаря сделке в воскресенье вечером. И даже лучше, чем кто — которыйЯнки, наконец, ушли от Гэри Санчеса в рамках перехода из пяти человек, отправив жесткого, но ошибочного ловца Миннесотским близнецам.

Янки также расправились с Джио Орчилой и приобрели Исайю Кинера Валиву, универсального защитника со скоростью, и Бена Рортведта, мускулистый молодой охотник. Кинер-Фалефа, который мог добиться своих 172 успехов в Техасе в прошлом сезоне, возьмет на себя роль шорт-стопа, подняв Глейбера Торреса на второе место.