Янки написали в Твиттере в понедельник, что только мечтательный роман мог возникнуть на прошлой неделе на фоне мрака закрытия Высшей бейсбольной лиги. В замедленном видео из ударной клетки на весенней тренировке правый нападающий поднял переднее колено и сделал круг вокруг задней ноги и Удар битой по тарелкеведя высокоскоростную буровую установку над левым полем, где он скрылся в облаках.
Аааааа — бейсбол.
Еще лучше, чем щелчок битой, было присутствие нового футболиста: третьего игрока с низов Джоша Дональдсона, бывшего обладателя титула MVP, который прибыл благодаря сделке в воскресенье вечером. И даже лучше, чем кто — которыйЯнки, наконец, ушли от Гэри Санчеса в рамках перехода из пяти человек, отправив жесткого, но ошибочного ловца Миннесотским близнецам.
Янки также расправились с Джио Орчилой и приобрели Исайю Кинера Валиву, универсального защитника со скоростью, и Бена Рортведта, мускулистый молодой охотник. Кинер-Фалефа, который мог добиться своих 172 успехов в Техасе в прошлом сезоне, возьмет на себя роль шорт-стопа, подняв Глейбера Торреса на второе место.
Генеральный менеджер Брайан Кэшман сказал репортерам в Тампе, штат Флорида: «Благодаря этой сделке мы улучшили оборону и атаку, заняв третье место, а оборону — на коротком пит-стопе. Мы поставили Глейбера в положение, в котором он лучший, на второй базе. Итак, Я думаю, с одной стороны, игровое поле. Мы улучшили три разных способа, а также улучшили защиту на блестящей стороне».
36-летний Дональдсон был игроком года MLS в 2015 году с «Торонто», но пропустил большое время из-за травм икр в 2018 и 2020 годах. В прошлом сезоне он сыграл 135 игр за «Близнецов» с показателем 352 процента на процент и 475-м отставанием. , И он приносит янки пламенное присутствие.
Кэшман связался с младшим Герритом Коулом до того, как сделка была заключена, зная о его истории с Дональдсоном, который в июне прошлого года аплодировал Коулу комментариями о скорости поворота и «Паучьей тактике». Коул и Дональдсон говорили в понедельник, слушая друг друга.
Блокировка MLB истекает
Коул сказал: «Послушайте, если вы настроены на победу в чемпионате, такие вещи не имеют значения».
Погоня за чемпионством возобновилась для большинства команд с новым коллективным договором, вступившим в силу после 99 дней спорных переговоров между игроками и владельцами. Но в то время как профсоюз игроков надеялся отговорить команды от разрыва составов — то есть танков, — некоторые клубы все же не выдержали. Это была одна из многих тем новостей в понедельник, поскольку «Окленд Атлетикс» и «Цинциннати Редс» продолжали терять ветеранов.
«Красные», которые в воскресенье подписали в «Миннесоту» звезду правого защитника Сонни Грея, отправили третьего игрока с низов Эухенио Суареса и квотербека Джесси Уинкера в Сиэтл за игроком с низов Джейком Фрэйли, новичком Джастином Данном, а также потенциальным игроком и игроком, имена которых будут названы. Но Чемпионы, которые отправили правого стартера Криса Бассетта в Мец в поисках шансов на субботу, сделали ход с более широкими последствиями.
«Команда А» обменяла своего первого звездного бизнесмена Мэтта Олсона на «Атланту», которая уже не надеялась заключить сделку с Фредди Фрименом, долгое время занимавшим эту должность. Олсон, уроженец Джорджии, которому в этом месяце исполняется 28 лет, является сильным нападающим-левшой, как и Фриман, и выиграл две «Золотые перчатки». Но потеря Фримена стала бы психологическим ударом для чемпионов мира. Генеральный менеджер Алекс Антопулос, который сдерживал слезы, когда было объявлено о сделке, назвал ее «самой сложной сделкой, которую я когда-либо заключал».
32-летний Фриман вызвал огромный интерес у «Лос-Анджелес Доджерс» в сфере свободных агентов. Но Олсон может стать свободным агентом всего за пару лет, а финансовое положение «Атланты» невелико; Его владелец, Liberty Media, сообщает, что в 2021 году команда получила прибыль в размере 104 миллионов долларов.
Когда богатые владельцы ушли, остался не кто иной, как Стивен А. Коэн, чья щедрость с платежной ведомостью Мец принесла ему собственный налоговый лимит в новом CBA Коэн, который хвастался, что перед закрытием своего нового аса, Макса Шерцера, получил трехлетний контракт на 130 миллионов долларов. Другая его звезда, Джейкоб Дегром, сообщил журналистам в Порт-Сент-Люси, штат Флорида, что планирует разорвать контракт после окончания сезона.
«Я в восторге от этой команды, мне нравится быть мертвым, и я думаю, что было бы здорово быть одним из них на протяжении всей моей карьеры», — сказал Дегром, которого назвал менеджер Бак Шоуолтер, инициатор дня открытия 7 апреля. План состоит в том, чтобы воспользоваться этим вариантом и оставаться на связи в межсезонье с Мец, Стивом Коэном и фронт-офисом».
Поблагодарите деГрома, который в противном случае находился бы под контролем команды до 2024 года, чтобы подтвердить его план и избавить нас от семи месяцев произвольных историй. В объявлении также указано, что Дегром уверен в своем здоровье после того, как пропустил вторую половину прошлого сезона из-за проблем с локтями.
Товарищ Дегрома по команде, капитан первой базы Пит Алонсо, также был в добром здравии, после воскресной аварии его грузовик трижды перевернулся. Алонсо, который сказал, что другой водитель проехал на красный свет и пнул его грузовик, был вынужден открыть лобовое стекло, чтобы спастись.
«Я действительно благодарен за то, что жив», — сказал он. «Спасибо, Форд, за отличную технику».
К сожалению, недавней аварии не избежала еще одна звезда. Фернандо Тейтс-младший, ошеломляюще невысокий Падрес из Сан-Диего, появился со сломанным левым запястьем, по-видимому, из-за царапины на мотоцикле в межсезонье, и может пропустить три месяца. Тейтс сказал, что «могла бы быть другая история», если бы ему разрешили консультироваться с тренерами команды во время блокировки, но в основном виноват он.
Tatis, похоже, не так хорошо умеет ездить на двух колесах, как на гвоздях. На вопрос репортеров в Пеории, штат Аризона, когда произошла авария, Татис ответил: «Какая?»
«Интернет-первопроходец. Непреклонный нарушитель спокойствия. Знаток поп-культуры. Студент-любитель».