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Ламар Джексон теперь может свободно общаться с другими группами

16 марта, 2023
Boleslava Sokolova

Поскольку новый год в лиге начинается в 16:00 по восточному поясному времени в среду, квотербек «Рэйвенс» Ламар Джексон является свободным агентом с огромной звездочкой.

Как неэксклюзивный игрок франшизы, Джексон может поговорить с любой командой, которой принадлежат их первоначальные выборы в первом раунде драфта 2023 и 2024. Он может пойти к ним. Они могут пойти к нему. Они могут договориться об условиях. Он мог бы подписать лист предложений с одним из них, дав Воронам пять рабочих дней на согласование.

Если «Вороны» не совпадают, новая команда теряет право выбора в первом раунде 2023 и 2024 годов в пользу Балтимора.

И если Джексон не наймет агента, ему придется со всем этим разбираться самому. Он либо вызывает команды, либо ждет, пока команды подключатся. Он будет вести с ними переговоры точно так же, как он вел бы (или не стал бы) переговоры с воронами.

Учитывая трудности, с которыми «Вороны» столкнулись при заключении контракта с кем-то, кто уже работал на них, что произойдет теперь, когда переговоры между Джексоном и командами, к которым он не имеет никакого отношения, состоятся?

Джексон может считать, что в переговорах нет необходимости, что он хочет того, чего хочет, и будет ждать, пока кто-нибудь не предложит ему это. В этом подходе есть определенная скрытая привлекательность, но она, вероятно, нереалистична. Если только команда (например, лидеры) не планирует тайно напасть на Джексона в тот момент, когда появится возможность сделать это, с полным осознанием того факта, что единственный способ заставить его явиться — это именно то, что он хочет, это не имеет значения. случаться.

В какой-то момент должны состояться переговоры. В какой-то момент Ламар должен знать, когда сказать «да». В противном случае все снова сведется к тому, смогут ли Ламар и Вороны заключить многолетний контракт до 17 июля.

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Да, нужен агент. Сейчас как никогда ему нужна одна из компаний, которая специализируется на представлении интересов его франчайзингового защитника. Он должен забыть, что это прозвучало бы как признание в том, что он был не прав, не исповедовавшись ранее.

Как однажды сказал бывший судья Верховного суда США Феликс Франкфуртер (да, так его звали): «Мудрость часто так и не приходит, поэтому никто не должен отвергать ее только потому, что она приходит слишком поздно».

Умный и мудрый ход Ламара Джексона — нанять агента. Любой, кто имеет какое-либо влияние на него, должен подтолкнуть его к этому.

Ламар Джексон теперь может свободно общаться с другими группами появилось в оригинале Профессиональный футбольный разговор

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