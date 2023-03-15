Ламар Джексон теперь может свободно общаться с другими группами

Поскольку новый год в лиге начинается в 16:00 по восточному поясному времени в среду, квотербек «Рэйвенс» Ламар Джексон является свободным агентом с огромной звездочкой.

Как неэксклюзивный игрок франшизы, Джексон может поговорить с любой командой, которой принадлежат их первоначальные выборы в первом раунде драфта 2023 и 2024. Он может пойти к ним. Они могут пойти к нему. Они могут договориться об условиях. Он мог бы подписать лист предложений с одним из них, дав Воронам пять рабочих дней на согласование.

Если «Вороны» не совпадают, новая команда теряет право выбора в первом раунде 2023 и 2024 годов в пользу Балтимора.

И если Джексон не наймет агента, ему придется со всем этим разбираться самому. Он либо вызывает команды, либо ждет, пока команды подключатся. Он будет вести с ними переговоры точно так же, как он вел бы (или не стал бы) переговоры с воронами.

Учитывая трудности, с которыми «Вороны» столкнулись при заключении контракта с кем-то, кто уже работал на них, что произойдет теперь, когда переговоры между Джексоном и командами, к которым он не имеет никакого отношения, состоятся?

Джексон может считать, что в переговорах нет необходимости, что он хочет того, чего хочет, и будет ждать, пока кто-нибудь не предложит ему это. В этом подходе есть определенная скрытая привлекательность, но она, вероятно, нереалистична. Если только команда (например, лидеры) не планирует тайно напасть на Джексона в тот момент, когда появится возможность сделать это, с полным осознанием того факта, что единственный способ заставить его явиться — это именно то, что он хочет, это не имеет значения. случаться.

В какой-то момент должны состояться переговоры. В какой-то момент Ламар должен знать, когда сказать «да». В противном случае все снова сведется к тому, смогут ли Ламар и Вороны заключить многолетний контракт до 17 июля.

Да, нужен агент. Сейчас как никогда ему нужна одна из компаний, которая специализируется на представлении интересов его франчайзингового защитника. Он должен забыть, что это прозвучало бы как признание в том, что он был не прав, не исповедовавшись ранее.

История продолжается

Как однажды сказал бывший судья Верховного суда США Феликс Франкфуртер (да, так его звали): «Мудрость часто так и не приходит, поэтому никто не должен отвергать ее только потому, что она приходит слишком поздно».

Умный и мудрый ход Ламара Джексона — нанять агента. Любой, кто имеет какое-либо влияние на него, должен подтолкнуть его к этому.

Ламар Джексон теперь может свободно общаться с другими группами появилось в оригинале Профессиональный футбольный разговор