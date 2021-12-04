Ламин Диак, бывший глава отдела легкой атлетики, умер в возрасте 88 лет Ламин Диак

Бывший глава мировой легкой атлетики Ламин Диак скончался в возрасте 88 лет, в возрасте 88 лет.

Диак, одна из самых влиятельных фигур в мировом спорте на протяжении почти двух десятилетий, также был выбран бразильским судом за то, что заплатил 2 миллиона долларов за девять голосов, которые помогли Рио-де-Жанейро выиграть право на проведение Олимпийских игр 2016 года.

Известие о смерти Диака подтвердил его сын Баба Массата Диак, который сказал: «Он умер дома около двух часов ночи, естественная смерть».

Это был конец выдающейся жизни, которая включала в себя установление рекорда Франции / Западной Африки в прыжках в длину, участие в тренинге национальной сборной Сенегала по футболу и становление мэром Дакара, а затем высокопоставленным политиком на своей родине.

Но за то, что он испортил мировой спорт, Дьяка, который возглавлял ИААФ в то время с 1999 по 2015 год, а также был влиятельным членом Международного олимпийского комитета, будут действительно помнить.

Как президент ИААФ, он разработал схему под названием «тотальная защита», согласно которой 23 российских спортсмена заплатили от 100 000 до 600 000 евро, чтобы отменить запрет на допинг, чтобы они могли участвовать в Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году и на чемпионате мира в Москве в 2013 году.

В сентябре 2020 года Диак был приговорен к четырем годам тюремного заключения за взяточничество и коррупцию с отсрочкой исполнения приговора на два года. Объявляя о своем решении, судья Роуз Мари Онно заявила, что своими действиями Диак «подорвал ценности легкой атлетики и борьбы с допингом». «Вы нарушили правила игры», — добавила она.

Невероятно, но французский суд также установил, что Диак согласился на соглашение о «полной защите» с тогдашним министром спорта России Виталием Мутко в обмен на финансирование, которое поможет его другу Маки Саллу победить на президентских выборах в Сенегале 2012 года.

Диак оставался под домашним арестом во Франции, но позже был освобожден под залог и ему разрешили вернуться в Сенегал после того, как французские власти получили гарантию в размере 500 000 евро (515 000 фунтов стерлингов) от шейха Сека, владельца сенегальского футбольного клуба El Graf. «Он был хорошим человеком и великим лидером», — сказал Сек после смерти Дьяка. «Мы хотели, чтобы он вернулся домой».

Папа Массата Диак тоже оказался в центре скандала, но бежал в Сенегал, где его судили заочно. В прошлом году его приговорили к пяти годам тюремного заключения, и его адвокаты заявили, что подадут апелляцию. Другим известным фигурам ИААФ также были предъявлены обвинения, в том числе главе допингового отдела Габриэлю Долли.

Имя Диака-старшего также сыграло решающую роль в судебном преследовании известных бразильцев, осужденных за участие в схеме взяточничества на Олимпийских и Паралимпийских играх 2016 года в Рио. Бывший губернатор Рио-де-Жанейро Серхио Кабрал сказал, что Диак и Карлос Артур Нузман, бывший президент Олимпийского комитета Бразилии, вступили в сговор, чтобы выиграть Игры в Рио.

«Нузман подошел ко мне и сказал:« Серхио, я хочу сказать вам, что президент ИААФ, Ламин Диак, — это тот, кто открыт для ненужных преимуществ. Он может получить пять или шесть голосов. Взамен он хочет 1,5 миллиона долларов. (1,13 млн фунтов стерлингов).)

Кабрал в своих показаниях в суде добавил, что заплатил два миллиона долларов. Ламин Диак, который был использован для покупки до девяти голосов, чтобы помочь Рио обыграть Мадрид, Чикаго и Токио на Олимпийских играх 2016. Кабрал сказал судье Марсело Бритасу, что Нузман заверил его, что схема сработает, потому что у Диака была такая история.

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Я сказал: Нусман, какие у нас здесь гарантии? Он сказал: «Традиционно он продает четыре, пять, шесть голосов. Есть риск, что мы не выйдем во второй тур. [of voting]. «

На прошлой неделе Нусман был приговорен к более чем 30 годам тюремного заключения по обвинению в коррупции, преступной организации, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Кабрал, который уже отбывает 200-летний срок тюремного заключения за другие коррупционные правонарушения, также был осужден.