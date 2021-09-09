Министр иностранных дел Ер Лабиринт отправился в Москву в среду вечером с неожиданным визитом, сообщили в его офисе.

В четверг он встречается со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. В заявлении МИД говорилось, что они также проведут совместную пресс-конференцию, но не говорилось, что они собирались обсудить. Лобит также встретится с израильскими дипломатами в посольстве.

Первой встречей с Лавровым после того, как он в июне стал министром иностранных дел, был Лапид.

Визит последовал за недавними сообщениями о напряженности в израильско-российских отношениях из-за ее политики в Сирии.

Оперативная независимость Израиля в Сирии после поставки Россией боевых батарей ПВО С-300 силам президента Башара Асада нанесла удар по израильским самолетам, сбила российский самолет и убила 15 человек на борту.

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Израиль нанес сотни авиаударов внутри Сирии во время сирийской гражданской войны, и считается, что военные корабли были связаны с поддерживаемой Ливаном иранской террористической группировкой «Хезболла», сражавшейся вместе с сирийскими правительственными силами. Он редко признает или обсуждает такую ​​практику.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на встрече в Москве, Россия, в среду, 10 февраля 2021 г. (через пресс-службу МИД России AB)

Россия ведет военную кампанию в Сирии с 2015 года, помогая правительству Асада восстановить контроль над большей частью страны после разрушительной гражданской войны. Москва помогла модернизировать сирийскую армию и обучить ее персонал.

Рано утром в пятницу израильские военно-воздушные силы нанесли удар и уничтожили сирийскую ракетную батарею, взорвавшуюся недалеко от центра Израиля.