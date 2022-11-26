Лара Джот Бехрами выигрывает гигантский слалом Киллингтона; Общая гонка за Кубок мира продолжается

Илья МалининИ Соревнования «легко травмированы» на этой неделепо-прежнему выиграл Гран-при Финляндии и через две недели вышел в финал Гран-при как фигуристка с самым высоким рейтингом в мире.

Малинин, занявший второе место после короткой программы в пятницу, в субботу выполнил четыре чистых четверных прыжка в произвольной программе, обогнав француза. Кевин Амос.

Малинин, впервые выигравший четверной конкурс, согласно SkatingScores.com, также попытался четверным акселем открыть свою программу, но потерял связь и положил руку на лед.

Малинин также выиграл свои предыдущие два матча в этом сезоне в новом стиле. 17-летняя чемпионка мира среди юниоров стала первой фигуристкой, которая выполнила чистый, полностью вращающийся четверной аксель в сентябре, а затем сделала это снова в октябре на Skate America, набрав самый высокий в мире общий результат за сезон.

После этого Малинин может стать вторым самым молодым человеком, выигравшим финал Гран-при после россиянина. Евгений Плющенко. Его самым большим соперником, вероятно, станет чемпион мира. Шума Уно Из Японии, который, как и Малинин, этой осенью выиграл два Гран-при. Малинин и Оно в этом сезоне не встречались друг с другом.

Гран-при Финляндии завершится позже в субботу ритмичным танцем. Основные моменты транслируются на NBC, NBCSports.com/live и в приложении NBC Sports по воскресеньям в 15:30 по восточному времени.

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Ранее в Японии Май Михара Она обогнала серебряную медалистку мира Луэна Хендрикс из Бельгии и стала единственной женщиной, выигравшей оба старта Гран-при сезона. Михара опередил на 0,23 балла. В тройку лучших женщин этого сезона с лучшим общим результатом вошли японки во главе с 14-летней фигуристкой-юниоркой. Мао Симада.

Михара и Хендрикс вышли в финал Гран-при, присоединившись к чемпионам мира. Каори Сакамото И Ринка Ватанабэкак из Японии, так и из Южной Кореи Уильям Ким И Америка Изабо ЛевитоЧемпион мира среди юниоров.

итальянцы Ребекка Джиларди И Филиппо Амброзини Они выиграли обе свои парные программы и вышли в свой первый финал Гран-при.

Япония Рику Миура И Рюичи Кихара И американцы Алекса Книрим И Брэндон Фрейзер конечный адрес. Обе пары выиграли оба старта Гран-при этой осенью. Японцы добились двух лучших результатов в мире в этом сезоне. Американцы — чемпионы мира.

По крайней мере, одна российская или китайская пара поднялась на каждый подиум в финале Гран-при — обычно это пары из обеих стран, — но ни одна страна не соревновалась в парах в этом сезоне Гран-при. Все российские фигуристы были дисквалифицированы из-за войны на Украине. Единственным участником Гран-при Китая во всех дисциплинах была пара танцев на льду.

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