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Ларри Хрейб, майор Нельсон на Xbox, покидает Microsoft

14 июля, 2023
Artem Sokolov

Ларри Хрейб, более известный как «майор Нельсон» в кругах Xbox, чирикать Сегодня он покинет Microsoft. Хрейб много лет был одним из самых известных публичных лиц бренда в качестве программного директора Xbox Live. Он не назвал причин своего ухода из компании, но сказал, что планирует отступить и работать над следующей главой своей карьеры. Этот шаг был сделан, когда Microsoft пытается закрыть сделку по покупке Activision за 68 миллиардов долларов. «Когда я воспользуюсь моментом и поразмышляю обо всем, что мы сделали вместе, я хочу поблагодарить миллионы геймеров по всему миру, которые включили меня в свою жизнь», — сказал Храйб.

Хрейб проработал в Microsoft более двух десятилетий, присоединившись к компании в качестве главного редактора MSN Music в 2001 году. Но только в 2003 году, когда он присоединился к подразделению Xbox, он нашел себя в компании. Его публичная роль представляла собой смесь официального служащего и суперфаната. Его сообщения в блогах, подкасты, интервью, распаковки и различные другие обновления балансируют между руководителем отдела маркетинга и доверенным «игроком-игроком», помогая фанатам почувствовать, что у них есть что-то свое внутри игрового гиганта.

Xbox не использовал его в качестве лица компании в последние годы, но, по крайней мере, с середины 2000-х до середины 2010-х «майор Нельсон» был практически синонимом платформы. он говорит Он получил ручку игрока и общее название персонажа Ларри Хэгмана из ситкома 1960-х годов « Я мечтаю о Джинни» — после того, как TiVo порекомендовал ему его.

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Хрейб пока не уточнил, какой будет следующая глава его карьеры. Тем не менее, он это заметил Официальный подкаст Xboxкоторый он вел, возьмет перерыв этим летом и вернется позже «в новом формате».

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