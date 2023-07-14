Ларри Хрейб, майор Нельсон на Xbox, покидает Microsoft

Ларри Хрейб, более известный как «майор Нельсон» в кругах Xbox, чирикать Сегодня он покинет Microsoft. Хрейб много лет был одним из самых известных публичных лиц бренда в качестве программного директора Xbox Live. Он не назвал причин своего ухода из компании, но сказал, что планирует отступить и работать над следующей главой своей карьеры. Этот шаг был сделан, когда Microsoft пытается закрыть сделку по покупке Activision за 68 миллиардов долларов. «Когда я воспользуюсь моментом и поразмышляю обо всем, что мы сделали вместе, я хочу поблагодарить миллионы геймеров по всему миру, которые включили меня в свою жизнь», — сказал Храйб.

Хрейб проработал в Microsoft более двух десятилетий, присоединившись к компании в качестве главного редактора MSN Music в 2001 году. Но только в 2003 году, когда он присоединился к подразделению Xbox, он нашел себя в компании. Его публичная роль представляла собой смесь официального служащего и суперфаната. Его сообщения в блогах, подкасты, интервью, распаковки и различные другие обновления балансируют между руководителем отдела маркетинга и доверенным «игроком-игроком», помогая фанатам почувствовать, что у них есть что-то свое внутри игрового гиганта.

После 20 замечательных лет я решил сделать шаг назад и работать над следующей главой своей карьеры. Когда я воспользуюсь моментом и поразмышляю обо всем, что мы сделали вместе, я хочу поблагодарить миллионы геймеров по всему миру, которые включили меня в свою жизнь. (1/3) — Ларри Гриб 💫✨ (мажорнельсон) 14 июля 2023 г.

Xbox не использовал его в качестве лица компании в последние годы, но, по крайней мере, с середины 2000-х до середины 2010-х «майор Нельсон» был практически синонимом платформы. он говорит Он получил ручку игрока и общее название персонажа Ларри Хэгмана из ситкома 1960-х годов « Я мечтаю о Джинни» — после того, как TiVo порекомендовал ему его.

Хрейб пока не уточнил, какой будет следующая глава его карьеры. Тем не менее, он это заметил Официальный подкаст Xboxкоторый он вел, возьмет перерыв этим летом и вернется позже «в новом формате».