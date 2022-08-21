Лас-Вегас побеждает Айс Феникс Меркьюри и закрывает серию плей-офф первого раунда

Las Vegas Aces с лучшим сеянием позаботились о бое в субботу вечером против Phoenix Mercury, задушив посев под номером 8 со счетом 117-80 и завершив первый раунд со счетом 2-0.

«Очевидно, что он рад выбросить команду», — сказал тренер-первокурсник из Лас-Вегаса. Бекки Хэмон, который стремится привести Aces к их первому титулу WNBA. «Всегда трудно расставаться с командой».

Челси Грей «Лас-Вегас» набрал 27 очков, 8 передач и 3 подбора за 25 минут. Келси Блум Он добавил 22 очка и четыре подбора. Четыре других игрока набрали двузначные числа, включая новичков. Аджа Уилсон (17 баллов) и Джеки Янг (15), в то время как Регона Уильямс И Кирстан Белл Все 11 забили со скамейки запасных.

Сбалансированная стрельба привела к появлению нескольких новых строк в книге рекордов Эйса, чьи 23 трехочковых броска установили рекорд в плей-офф WNBA. «Лас-Вегас» сделал 11 хет-триков в первом тайме, установив новый рекорд плей-офф на пути к лидерству 63-44 в конце первого тайма. Тузы также установили рекорд плей-офф WNBA, сделав свои первые 10 бросков с поля, и установили рекорд плей-офф, сделав свои первые семь трехочковых в матче. Хэммона, однако, больше впечатлила другая строчка в статистике: «Моя любимая статистика вечера — это, наверное, 31 передача при 41 броске с игры, потому что я действительно проповедовал их около года назад, знаете ли: «Когда мы разделяем все получают больше, — объяснила она, — я знаю, что это кажется нелогичным — чем больше вы жертвуете, тем меньше у вас есть. Но на самом деле все наоборот: чем больше вы отдаете, тем больше вы возвращаете, потому что вы — одна пара рук, дающих, а взамен — четыре». READ Кондолиза Райс рассказывает о войне в Украине, посетив NCAA в Нотр-Даме 31 пас «Тузов» был самым выдающимся в игре после окончания сезона в истории франшизы и третьим в истории дополнений WNBA, а их 64,1 процента бросков с игры были вторыми по величине в истории плей-офф WNBA. Больше репортажей WNBA: рев Chicago Sky вернулся с доминирующей победой во второй игре над New York Liberty

«Я думаю, что теперь, как команда, мы показываем лучший баскетбол на обоих концах», — сказал Уилсон, который в субботу установил новую отметку в качестве капитана франшизы по подборам в плей-офф после того, как набрал 170 очков. время, и лично для меня, вот что я чувствую. Я просто включаюсь в работу, после тренировок и после съемок я остаюсь спокойным».

Отработанная ртуть повела вперед Кайла ДэвисВсемирная организация здравоохранения Он вышел со скамейки запасных, набрав 23 очка и шесть подборов за 30 минут. Даймонд ДеШилдс Он добавил 21 очко, но набрал шесть очков в 13 играх «Феникса».

«Я действительно горжусь этой группой», — тренер-первокурсник Феникса. Ванесса Нигаард Журналисты после игры. «Они были заперты, и мы выиграли несколько действительно важных игр, когда нам это действительно было нужно, когда мы очень опаздывали и у нас было не так много людей, и было действительно здорово это видеть. У него совсем немного кончился бензин. и он как бы увидел там бензопилу с трехточечной линии».

Это был разочаровывающий конец сезона «Финикса», который потерпел еще одну неудачу в пятницу, когда было объявлено о старте защитника. что-то в моей руке У нее порвался правый ахиллово сухожилие, и она выбыла на неопределенный срок.

Моя заявка была повреждена в среду во время поражения 79-63 в первой игре серии. Ветеран НБА с четвертого года обучения, который начал 24 игры в этом сезоне и набирал в среднем 9,9 очка и 3,8 подбора за игру, в третьей четверти впал в бесконтактную игру перед скамейкой запасных Меркьюри, и его пришлось удалить с поля. READ Делишес Юри, боксер, выросший в России, был построен в Британии.

«Это действительно большой успех», — сказал Найгаард. — сказал Пятница. «Травмы очень тяжелы для спортсменов, поэтому видеть, как один из их ближайших друзей получает травму прямо на их глазах, больно».

В этом сезоне Меркьюри пережил немало разочарований, начиная с удержания позиции. Бритни Грейнер В России с февраля. В июне центр Тина Чарльз Он согласился на «контрактный развод» с командой и, совсем недавно, со Star Guard. Диана Таурази Он получил четырехкратную травму и выбыл из строя в последних шести матчах. Кроме того, команда шесть раз оставалась без вратаря Матча звезд. Скайлар Диггинс Смит С последней недели регулярного чемпионата по личным причинам.

«У них отличный бой, — добавил Найгаард после матча, — они добрые, они сильные — все в таком духе. Мы также знаем, что это спорт, и в жизни есть более важные вещи, которые нужно учитывать. Каким бы трудным ни был наш сезон, он не был таким тяжелым, как опыт БГ в тот момент, когда он находился в российской тюрьме. Поэтому мы пытаемся представить все это в перспективе, но это всего лишь игра. Есть много вещей, через которые люди проходят в своей жизни, которые намного сложнее, чем это».

Тузы обыграли Меркьюри в этом сезоне со счетом 5:0 и выиграли серию регулярного сезона со счетом 3:0. Затем они сыграют в своей серии лучших из пяти, начиная с воскресенья, 28 августа, где они встретятся либо с посевом № 4 в Сиэтл Шторм, либо с Самури Вашингтон № 5. Шторм лидирует в серии первого раунда 1: 0, с матчем, установленным на 2 в воскресенье днем.

Что касается того, как Лас-Вегас готовится к своей следующей игре, Уилсон сказал: «Это может выглядеть по-разному для всех, но я знаю, что мы идем в спортзал, мы собираемся подниматься и опускаться, и так держать. . Я думаю, это самое главное: вы не можете изменить что-то сейчас. Мы уже заложили основу. Так что мы просто будем продолжать делать то, что делали». READ Возвращаясь из остановки, связанной с коронавирусом, Pittsburgh Passion откроет сезон 2022 года в эти выходные.

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