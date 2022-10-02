Латвия будет критиковать Россию после победы премьер-министра на выборах

РИГА (Рейтер) — Правоцентристская партия премьер-министра Латвии Кришьяниса Каренца «Новое единство» победила на выборах в субботу, согласно предварительным результатам, набрав 19 процентов голосов, что дало ему возможность возглавить еще одно коалиционное правительство.

Результаты — с подсчетом 96% округов — означают, что Латвия должна оставаться ведущим голосом наряду со своими прибалтийскими соседями Литвой и Эстонией в подталкивании ЕС к решительной позиции против России.

Партия Карен снова стала партией, получившей наибольшую поддержку после выборов. Члены нынешней коалиции претендовали на 42 места в 100-местном парламенте, поэтому Каренцу необходимо найти дополнительных союзников, чтобы остаться премьер-министром.

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До девяти партий могут набрать достаточно голосов, чтобы получить места в парламенте.

После вторжения России в Украину в кампании, в которой преобладали соображения безопасности, Каренц сказал Рейтер, что будет работать над созданием коалиции партий-единомышленников.

«Я убежден, что мы сможем найти такое решение», — сказал он рано утром в воскресенье.

«Прежде всего у всех на уме то, как мы переживем зиму не только в Латвии, но и во всем Европейском Союзе, чтобы мы все оставались едиными за Украину и не уступали перед лицом стоящих перед нами трудностей».

Каренц, первый действующий глава правительства Латвии в течение полного четырехлетнего срока и 57-летний гражданин США и Латвии, выиграл от своей политики в Москве, которая включала ограничение въезда для российских граждан, путешествующих из России и Беларусь.

«Я не вижу никаких шансов, что какое-либо правительство в Латвии перестанет поддерживать Украину — это мнение не небольшой группы политиков, это мнение нашего общества», — сказал Каренц.

Но его победа может усилить раскол между латышским большинством страны и русскоязычным меньшинством по поводу их места в обществе.

Отказ от посреднической поддержки России

Результаты выборов показывают снижение поддержки русскоязычных народных партий латвийского меньшинства, которые составляют около четверти 1,9-миллионного населения страны.

Поддержка левой партии «Согласие» упала до 5% после того, как она набрала наибольшую долю голосов на выборах 2018 года. . .

«Российские избиратели мигрируют через национальную линию и голосуют (за партии) в Латвии. Это позитивно», — сказал аналитик Филипс Радживскис.

Оппозиционный Союз зеленых и фермеров, коалиция сплоченных консервативных групп вокруг Ивара Лимбергса, давнего мэра Вентспилса, который в 2019 году был внесен в санкционный список США из-за обвинений в коррупции, занял второе место с 13%.

69-летний Лимбергс, освобожденный с февраля под залог в размере 100 000 евро во время обжалования своего обвинения в коррупции в 2021 году, заявил в 2014 году, что развертывание НАТО в Латвии было оккупацией.

Но лидер партии Арманд Крус заявил Рейтер рано утром в воскресенье, что его партия поддержит жесткую линию Каренца в отношении России, заявив, что «мы считаем, что наша нынешняя внешняя политика очень правильна».

Краузе сказал, что слова Лимбергса были ошеломлены оппонентами.

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(Репортаж для прессы Андриоса Сетаса и редактирования Дженис Лазанс) Кирстен Донован и Фрэнсис Керри

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