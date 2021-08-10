Латвия и Литва блокируют въезд мигрантов через Беларусь

Солдаты литовской армии прокладывают колючую проволоку на границе с Беларусью в Друскининкай, Литва, 9 июля 2021 года. REUTERS / Jannis Layzans / File Photo

ВИЛЬНЮС (Рейтер) – Латвия объявила во вторник чрезвычайное положение вдоль своей границы, и Литва решила возвести забор в рамках новых мер по сдерживанию мигрантов, которые говорят, что Беларусь поощряет их переходить нелегально, чтобы оказать давление на европейские страны.

Все больше мигрантов прибывают в Литву, Латвию и Польшу, что обвиняет президента Беларуси Александра Лукашенко в использовании этой проблемы для оказания давления на Европейский Союз с целью отмены санкций. Прочитайте больше

Польша заявляет, что Беларусь принимает ответные меры на решение Варшавы на этой неделе предоставить убежище Кристине Циманоской, белорусской спортсменке, которая отказалась вернуться домой с Олимпийских игр в Токио.

В мае Беларусь приняла решение разрешить мигрантам въехать в Литву в ответ на санкции Европейского союза, введенные после того, как Минск заставил самолет Ryanair приземлиться на своей земле и задержал на борту блоггера-диссидента. Лукашенко заявил, что Беларусь не станет «местом заключения» для мигрантов из Африки и Ближнего Востока.

Во вторник правительство Латвии объявило чрезвычайное положение в приграничных районах, разрешив армии и полиции поддерживать пограничников.

Балтийская служба новостей (BNS) сообщила, что пограничники, вооруженные силы и полиция будут уполномочены давать указания нелегальным иммигрантам вернуться в страну, из которой они прибыли, и применять физическую силу, если они откажутся это сделать.

Чрезвычайное положение действует со среды по 10 ноября и требует одобрения парламента, которое ожидается в четверг.

Российское информационное агентство (BNS) сообщило, что с 6 августа за незаконный переход в Латвию из Беларуси были арестованы около 283 человек, в результате чего общее количество в этом году составило 343 человека.

В соседней Литве парламент проголосовал за строительство четырехметрового металлического забора, увенчанного колючей проволокой, в 508 километрах от 670-километровой границы, которую он разделяет с Беларусью.

«Без этого физического барьера невозможно защитить наши границы, это совершенно ясно», – сказал Рейтер министр внутренних дел Агни Белутайт.

Парламент Литвы также проголосовал за то, чтобы позволить армии патрулировать границу вместе с пограничниками и возвращать людей, которые предположительно пересекли границу незаконно.

Лица, желающие получить убежище, должны сделать это сейчас на официальном пункте пересечения границы или в посольстве.

На прошлой неделе министерство внутренних дел Литвы заявило, что 4026 человек незаконно пересекли границу Литвы, страны с населением 2,8 миллиона человек, из Беларуси в этом году по сравнению с 74 в 2020 году.

По словам литовских пограничников, большинство из них прибывают из Ирака, за ним следуют Республика Конго и Камерун. Литва заявляет, что Беларусь разрешает им направиться к литовской границе после того, как они вылетят в белорусскую столицу, Минск.

Дополнительные материалы: Янис Лейсанс, Энтес Калининс, Глэдис Фукс и Нериюс Адомайтис, автор: Юладис Фукс; Редакция Джона Стонстрита и Джайлза Элгуда

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