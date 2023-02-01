Латвия пригрозила бойкотировать Олимпиаду, если в ней примут участие россияне

Рига, Латвия — Латвия пригрозила бойкотировать Париж в следующем году Олимпийские игры Если бы русским спортсменам разрешили участвовать во время войны в Украина Он призывает другие страны сформировать альянс, чтобы оказать давление на международные спортивные организации.

Латвийский олимпийский комитет стал первым национальным олимпийским органом, помимо Украины, который пригрозил бойкотировать Россию, а не конкурировать с ней.

Это представляет собой редкий вызов со стороны спортивного мира для Международного олимпийского комитета, который хочет, чтобы спортсмены из России и ее союзника Беларуси были допущены к участию в качестве «нейтральных спортсменов». Национальные олимпийские комитеты, направляющие команды, по большей части хранят молчание или поддерживают МОК, даже несмотря на то, что политики в нескольких европейских странах заявили, что Россия не должна возвращаться к соревнованиям.

«Пока на Украине идет война, участие российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх под любым флагом недопустимо», — заявил в среду президент Национального олимпийского комитета Латвии Урус Текмерс.

Бойкот может начаться в ближайшее время. Тикмерс заявил в понедельник, что Латвия не отправит команду на парижскую Олимпиаду, если она пройдет сейчас с участием России или Беларуси. В среду он расширил эту позицию, заявив, что Латвия должна бойкотировать олимпийские квалификационные соревнования, которые уже проводятся в некоторых видах спорта, если на них будут допущены россияне или белорусы.

«Латвийский национальный олимпийский комитет считает неприемлемым участие латвийских команд и спортсменов в таких международных спортивных соревнованиях, которые не исключали из участия российских и белорусских спортсменов, в том числе в олимпийских квалификационных соревнованиях», — сказал он.

Латвия призвала международные спортивные организации и страны, включая Великобританию, Францию ​​и Канаду, выступить против вмешательства России и не допустить, чтобы Россия и Беларусь приобрели «мягкую силу» через спорт.

Немедленного ответа от Международного олимпийского комитета не последовало.

Сам Текмерс был серебряным призером Советского Союза по гребле на Олимпийских играх 1980 года в Москве, которые бойкотировали несколько стран, включая Соединенные Штаты, в знак протеста против вторжения советских войск в Афганистан.

Латвия, которая граничит с Россией и восстановила свою независимость от Советского Союза в 1991 году, была стойким сторонником Украины. Латвия является действующим олимпийским чемпионом по баскетболу среди мужчин 3 на 3 после победы над сборной России в игре за золотую медаль в Токио в 2021 году.

Украина категорически против того, чтобы позволить россиянам конкурировать. Президент Владимир Зеленский заявил на прошлой неделе, что любой нейтральный для России флаг будет «запятнан кровью». Национальный олимпийский комитет Украины пригрозил бойкотом и должен провести переговоры по этому вопросу в пятницу. Украина бойкотировала некоторые спортивные соревнования, в том числе отборочные Олимпийские игры по дзюдо в прошлом году, когда в них принимали участие россияне.

И другие национальные олимпийские спортивные организации, в том числе Олимпийский и Паралимпийский комитеты США, поддерживают усилия МОК, направленные на то, чтобы россияне могли участвовать в соревнованиях. МОК настаивает на том, чтобы спортивные федерации допускали к соревнованиям любых россиян или белорусов, которые не «активно поддерживали войну в Украине», и заявляет, что запрет спортсменов только на основании их национальности был бы дискриминацией.

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