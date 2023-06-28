Латвия продлевает визовые ограничения для россиян до марта 2024 года / Статья

«В связи с продолжающейся военной агрессией России против Украины, которая по-прежнему создает угрозу внутренней безопасности Латвии, 27 июня 2023 года Кабинет министров принял решение о продлении ограничений на въезд граждан Российской Федерации в Латвию до 4 марта 2024 года», — говорится в сообщении правительства. говорится в заявлении.

«Существующие ограничения на въезд для граждан России остаются в силе. Следующие категории граждан России будут разрешены для въезда в Латвию через ее внешние границы: обладатели вида на жительство государства-члена Европейского Союза или Европейской экономической зоны или Швейцарская Конфедерация, обладатели долгосрочной визы государства-члена Шенгенской конвенции, обладатели краткосрочной визы государства-члена Шенгенского соглашения, являющиеся членами семей граждан Латвийской Республики, Европейского Союза , государство-член Европейской экономической зоны или Швейцарской Конфедерации, лица, въезд которых связан с гуманитарными соображениями, сотрудники поставщиков услуг грузовых и пассажирских перевозок и другие.

Ограничения на въезд останутся в силе для граждан России, желающих пересечь внешние границы ЕС в целях туризма и отдыха.

В сентябре 2022 года страны Балтии и Польша заключили соглашение о совместном региональном решении по ограничению потока российских граждан и предотвращению угроз безопасности. В связи с этим 9 сентября 2022 года Совет Министров принял Распоряжение № 599 «О въезде граждан Российской Федерации в Латвийскую Республику» с 19 сентября 2022 года по 30 июня 2023 года.