Латышский язык должен быть национальным приоритетом/предметом

Левитс сказал, что в следующем коалиционном соглашении латышский язык должен быть определен как особый сектор ответственности, который может быть передан в сферу ответственности министра образования или культуры.

В своем выступлении Президент Латвии сказал, что с прошлого года, когда впервые отмечался День государственного языка, был принят ряд дальновидных политических решений для повышения значимости латышского языка в современной Латвии, но в его собственной стране. Мнение, многое еще предстоит сделать.

Российская агрессия на Украине пробудила в обществе неправильно понятую терпимость к колониальному наследию Советов, которая уже приближается к трусости. «Общественность становится более чувствительной и проницательной», — сказал Левитс.

«Подготовленный общественными активистами законопроект о переименовании улиц и других наименований на советскую систему внесен в Палату депутатов. К сожалению, действующий парламент еще не принял его. Очень надеюсь, что он будет принят следующий парламент в начале своей деятельности», — сказал президент Латвии.

«Снятие этих следов советского и российского империализма — это не вопрос техники. Это вопрос мышления и мировосприятия латышей и латвийских граждан. Это вопрос видения себя как европейской нации с нашей национальной культурой. В этом мире нет места отсылкам к идеологии советских захватчиков и русского империализма».

Левитс упомянул и другие цели, которые необходимо достичь, такие как качественное преподавание латышского языка в школах, увеличение финансирования социальных и гуманитарных наук, а также ответственность за латышский язык на государственном уровне.