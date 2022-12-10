Лауреаты Нобелевской премии мира вручают награду в Осло | Новости

Нобелевская премия мира этого года будет вручена в субботу активистам из Беларуси, России и Украины за продвижение права на критику власти и защиту основных прав граждан.

В октябре о поступлении в тюрьму заявили активистка Алиса Беляцкая из Белоруссии, российская организация «Мемориал» и украинский Центр гражданских свобод.

Аль-Джазира будет вести прямую трансляцию из Осло, Норвегия, чтобы поговорить с Натальей Пинчук, женой Беляцкого, Яном Рачинским из «Мемориала» и Александрой Матвейчук из Украинского центра гражданских свобод о важности гражданского общества в военное время, а также о проблемах и рисках активистов. лицо, выполняющее свою работу.

Премия стоимостью около 900 000 долларов будет вручена в годовщину смерти шведского промышленника Альфреда Нобеля, учредившего премию в 1895 году.

Норвежский Нобелевский комитет в своей цитате отметил, что лауреаты «предприняли выдающиеся усилия по документированию военных преступлений, нарушений прав человека и злоупотреблений властью».

«Вместе они демонстрируют важность гражданского общества для мира и демократии», — сказала она.

Вот взгляд на получателей и почему их работа имеет значение:

Алиса Беляцкая

Известный белорусский правозащитник Беляцкий стал четвертым лауреатом Нобелевской премии мира, оказавшимся за решеткой.

Основатель ведущей правозащитной группы «Весна» был в авангарде попыток задокументировать нарушения, совершенные правительством президента Беларуси Александра Лукашенко, которого Запад называет последним диктатором Европы.

60-летний Беляцкий был заключен в тюрьму в июле 2021 года после массовых уличных протестов против общенационального голосования, в результате которого Лукашенко остался у власти на шестой срок в прошлом году.

Его организация задокументировала применение белорусскими властями пыток в отношении политических заключенных и оказывала поддержку заключенным протестующим и их семьям.

Незадолго до ареста Беляцкий осудил репрессии, заявив, что местные власти «действовали как оккупационный режим».

Беляцкий ранее провел три года в тюрьме после того, как в 2011 году был осужден за уклонение от уплаты налогов, обвинения, которые он отрицает. Его сторонники рассматривают арест как попытку заставить его замолчать.

При Лукашенко, начавшемся в 1994 году, правозащитная группа дважды безуспешно подавала заявку на регистрацию.

Несмотря на отсутствие официального признания, деятельность «Весны» отмечена несколькими международными наградами, в том числе премией Freedom Prize от Американского Атлантического совета.

Беляцкий был дважды номинирован на Нобелевскую премию мира, в 2006 и 2007 годах.

Мемориал

Одна из старейших и наиболее уважаемых правозащитных организаций в России была основана в 1987 году физиком и лауреатом Нобелевской премии мира Андреем Сахаровым с целью разоблачения и разоблачения ужасов советского гнета.

Президент России Владимир Путин посчитал эту миссию предательством.

Организация была закрыта по решению суда в декабре 2021 года на основании нарушения Закона об иностранных клиентах. Она продолжала работать без официальной регистрации, документируя тоталитарное прошлое России и организуя образовательные инициативы для распространения информации среди населения.

По данным Норвежского Нобелевского комитета, работа «Мемориала» «основана на идее о том, что противостояние прошлым преступлениям необходимо для предотвращения совершения новых».

В начале этого года его правозащитный центр стал предметом судебного разбирательства, поскольку правительство пыталось захватить его на том основании, что он оправдывал «террористическую деятельность».

В 2020 году суд увеличил срок наказания историку Юрию Дмитриеву, возглавлявшему Мемориальное отделение Республики Северная Карелия, с 3,5 до 13 лет.

Он был признан виновным в сексуальных домогательствах на основании судебного решения, которое многие расценили как возмездие после того, как он обнародовал доказательства того, что тайная полиция советского лидера Иосифа Сталина использовала место массового захоронения.

Дмитриев до сих пор находится под арестом в российской колонии строгого режима.

Центр гражданских свобод

С тех пор, как в феврале Россия начала вторжение в Украину, Центр гражданских свобод задокументировал военные преступления против гражданского населения, совершенные на оккупированных территориях.

В сотрудничестве с международными органами, в том числе с Международным уголовным судом, организация также участвовала в усилиях по регистрации насильственного перемещения гражданских лиц из оккупированных частей Украины в Россию.

В рамках проекта Евромайдан SOS она обратила внимание на преследование представителей местных органов власти, журналистов, религиозных лидеров, волонтеров и активистов гражданского общества на подконтрольных России территориях.

Организация, основанная в 2007 году, опирается на свой многолетний опыт регистрации случаев незаконного лишения свободы и других нарушений. Когда Россия в одностороннем порядке аннексировала Крым в 2014 году, группа начала документировать исчезновения противников Кремля, в том числе журналистов и активистов.

В первые годы своего существования Центр гражданских свобод оказывал давление на украинские власти, чтобы обеспечить развитие страны в полноценную демократию, управляемую верховенством закона.

Одной из основных целей было вступление Украины в Международный уголовный суд в Гааге. Правительство открыто признало юрисдикцию МУС в отношении предполагаемых преступлений, совершенных на территории Украины, начиная с 20 февраля 2014 года.