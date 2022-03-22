Лауреат Нобелевской премии мира пожертвовал медаль для помощи украинским беженцам

(Рейтер) — Российский журналист Дмитрий Муратов, прошлогодний лауреат Нобелевской премии мира, заявил во вторник, что пожертвует свою Нобелевскую медаль, чтобы продать ее с аукциона, чтобы собрать деньги для украинских беженцев.

Газета «Новая газета», редактором которой является Муратов, в начале марта заявила, что удалит со своего сайта материалы о военных действиях России на Украине из-за цензуры, в ответ на угрозы уголовного преследования журналистов и граждан, отклоняющихся от официальной линии правительство.

«Мы с «Новой газетой» решили передать медаль Нобелевской премии мира 2021 года Украинскому фонду помощи беженцам», — говорится в статье от имени Муратова. «Уже более 10 миллионов беженцев. Я прошу аукционные дома откликнуться и выставить на аукцион этот всемирно известный приз».

24 февраля Россия отправила на Украину десятки тысяч военнослужащих в рамках так называемой специальной операции по подрыву военного потенциала южного соседа и искоренению так называемых опасных националистов.

Украинские силы оказали жесткое сопротивление, а Запад ввел широкие санкции против России, пытаясь заставить ее вывести свои войска.

Муратов и «Новая газета», две газеты, критикующие Кремль, заявили, что есть пять вещей, которые необходимо сделать немедленно: «Прекратить боевые действия, обменяться пленными, освободить трупы, предоставить гуманитарные коридоры и коридоры помощи и поддержать беженцев».

Муратов, получивший премию вместе с Марией Рессой из Филиппин, соучредителем новостного сайта Rappler, в прошлом году присудил Нобелевскую премию шести журналистам газеты, убитым за свою работу.

(Отчет от Рейтер)