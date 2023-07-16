Ла-Пальма: тысячи людей эвакуированы из-за бушующих на Канарских островах лесных пожаров

Автор Кристи Куни

Новости BBC

59 минут назад

Подпись к фотографии, Дым поднимался над холмами на испанском острове в субботу.

Тысячи жителей Ла-Пальмы на Канарских островах были вынуждены покинуть свои дома, поскольку спасатели пытаются взять под контроль лесные пожары.

Пожар начался рано утром в субботу и уже уничтожил 4500 гектаров (11 100 акров) земли и не менее дюжины домов.

Около 400 солдат из различных ведомств развернуты на месте для тушения пожара.

Официальные лица заявили, что около 4255 человек были эвакуированы, но другие отказались уезжать.

Фернандо Клавихо, президент регионального правительства Канарских островов, сказал, что существует «сопротивление оставлению домов», но приоритетом должно быть спасение жизней.

«Сначала приходят люди, потом дома, потом [extinguishing the fire],» Он сказал.

Огонь вспыхнул в районе Альпинар северо-западного муниципалитета Пунтагорда, а затем распространился на юг в сторону города Тьярави.

Г-н Клавихо объяснил его быстрое распространение «ветром, климатическими условиями и аномальной жарой, которую мы переживаем».

Вечером в субботу он сказал, что продвижение замедлилось, но осталось неконтролируемым.

До наступления темноты к тушению пожара был привлечен гидросамолет. Местные СМИ сообщили, что в воскресенье к операции присоединится второй.

Испанская армия задействовала 150 своих пожарных, и ожидается, что за ними последует еще одно подразделение. Красный Крест также создал центр помощи эвакуированным.

написать на ТвиттерПрезидент Испании Педро Санчес сказал, что он разговаривал с г-ном Клавихо, чтобы выразить свою «солидарность с людьми, пострадавшими» от пожара, и предоставить «все необходимые средства» в распоряжение властей Ла-Пальмы.

В беседе с Всемирной службой Би-би-си местный житель Леон Барретто выразил нежелание эвакуироваться.

«Сюда приходит гражданская гвардия и хочет заставить вас покинуть свой дом», — сказал он. READ Россия запускает новый ракетный залп с Украиной, поскольку зерновая сделка продлевается

«Они хотят заставить вас потерять все, над чем вы работали всю свою жизнь, и позволить этому сгореть, потому что это протокол. Но тогда у них нет протокола, чтобы вести себя так, как должны».

Пожар произошел на фоне сильной жары, которая привела к резкому повышению температуры на большей части юга Европы и, как ожидается, продолжится на следующей неделе.