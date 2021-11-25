Ла Рафаэль Надаль в эпоху Алькараса стартует за Испанию в Кубке Дэвиса

Испания собирается начать свою защиту титула в Кубке Дэвиса без Рафаэля Надаля, и все взоры прикованы к юноше, которого называют его наследником.

18-летний Карлос Алькарас привлечет внимание, когда Испания начнет пятницу против Эквадора. Испания надеется снова победить через два года после победы в первом выпуске обновленного конкурса Наций.

Турнир не состоялся в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

Завоевав титул в финале ATP Next Generation, Алькарас дебютирует в Кубке Дэвиса вместе с Пабло Каррено Буста и Альбертом Рамос-Виноласом, которые старше его более чем на 10 лет. Алькарас даже не родился, когда другой член испанской команды, 40-летний Фелисиано Лопес, начал гастролировать.

32-й посев Алькарас сказал в среду, что оказаться здесь — это сбывшаяся мечта.

Я смотрел этот турнир с детства и всегда хотел быть здесь, чтобы представлять свою страну, поэтому я очень рад быть с командой.

Надаль не проигрывал в одиночном и парном разряде, когда Испания выиграла титул в 2019 году, но 20-кратный чемпион Большого шлема не играл в этом году из-за травмы левой ноги, которая закончилась досрочно.

Это правда, что у нас есть большое преимущество. Капитан сборной Испании Серхи Бругера сказал, что если бы в вашей команде был Надаль, вы бы сразу перешли к фавориту, потому что он лучший игрок в истории Кубка Дэвиса.

Его здесь нет, мы не можем об этом думать. У нас по-прежнему очень сильная команда. В 2019 году, когда мы выиграли, было четыре игрока, поэтому они готовы к этому, и теперь у нас есть новая, более молодая звезда, которая многое привносит в команду.

Алькарас завершает впечатляющий сезон, который включал в себя четвертьфинальные выступления на US Open и победы над топ-10 игроками Стефаносом Циципасом и Маттео Берреттини.

Лопес, сыгравший 29 игр в Кубке Дэвиса и дебютировавший на турнире в 2003 году, в год рождения Алькараса, сказал, что очень редко можно увидеть, как 18-летний юноша ведет себя так, как он, на площадке.

Раньше я не видел много таких игроков, как Карлос.

Лпес был в сборной Испании еще в 2018 году, когда 14-летний Алькарас находился на трибунах ничьей с Германией в Валенсии, надеясь однажды стать тем, кто будет представлять свою страну на поле.

Алькарас сказал, что это было действительно потрясающе.

С этого момента я хотел … быть в (этом) положении.

Бругейра сказал, что Алькарас помог вдохнуть новую жизнь в команду своей выдающейся личностью.

Бругейра сказал, что Карлос невероятно хороший парень, он очень скромный.

Очень хорошо адаптируется. Он счастлив. Ветераны действительно хорошие друзья, а Карлос в команде как свежий воздух. Прекрасный.

Перед сборной Испании стоит непростая задача — сохранить титул, хотя другой стороной в группе А является российская команда, в которую входят два игрока из топ-10, занявшие второе место Даниил Медведев и пятый посевной Андрей Рублев. Также в команде серебряный призер Олимпийских игр Карен Хачанов и Аслан Карацев, серебряный призер Олимпийских игр на Открытом чемпионате Австралии 2021 года.

Во время мероприятия Россия будет называться Федерацией тенниса России (ФТФ) на фоне продолжающейся приостановки допинга в международных видах спорта.

«Это сильнейшая команда», — сказал Бругера. Это самая полная команда, Медведев, наверное, самый блестящий игрок на данный момент, так что это будет наш самый сложный соперник.

Испанской команде был нанесен тяжелый удар, когда 19-й Роберто Баутиста Агут был заменен на 45-м сеяным Прамос-Виноласом на последней минуте из-за травмы брюшной полости.

Соревнование с участием 18 команд проходило в Мадриде в течение семи дней в 2019 году. На этот раз оно также пройдет в Инсбруке, Австрия, и Турине, Италия. Соревнование продлилось до 11 дней после критики со стороны игроков и болельщиков за ночные матчи на в основном пустых аренах и недостаточный отдых между матчами.

Каждый матч на закрытом корте с твердым покрытием является лучшим из трех серий, включающих два одиночных матча и один парный матч. Шесть победителей групп плюс два занявших второе место с лучшими рекордами, основанными на группах и матчах, пройдут в четвертьфинал.

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