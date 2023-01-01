Ла Скала заявила, что русская опера — это не путинская пропаганда

Главный оперный театр Италии, Театр Ла Скала, во вторник защитил свое решение поставить русскую оперу «Борис Годунов» на гала-концерт открытия сезона 7 декабря.

Оперный театр сопротивляется протестам украинских официальных лиц в Италии, которые настаивают на том, что привлечение внимания к российской культуре во время вторжения Москвы в Украину посылает неверный сигнал.

Доминик Майер, генеральный менеджер федерации Ла Скала, сказал, что российский титул был выбран для открытия сезона 2022/23 три года назад и «не содержит пропаганды российского правительства».

Написанный Модестом Петровичем Мусоргским по пьесе русского поэта и драматурга Александра Пушкина, он рассказывает историю русского царя, который не дает покоя ему и его семье.

«Украинский консул хотел, чтобы мы отменили. С определенной точки зрения, я понимаю, потому что украинцы ранены, и в каждой семье есть погибшие и разрушенные дома», — сказал Мейер. Я понимаю эту ситуацию, но не могу согласиться с этим, потому что мы должны делать конкретные вещи для украинского народа».

Он сказал, что «в этой постановке нет ничего, что идет против Украины».

Он подчеркнул, что Ла Скала первой отменила ангажементы российского дирижера Валерия Гергиева, который дирижировал в Миланской опере, когда Россия вторглась в Украину в феврале, после того, как он не выразил своего стремления к мирному урегулированию насилия.

По его словам, La Scala также собрала 400 000 евро (410 000 долларов) на концерте, посвященном Украине, а на сцену вышли дети Киевской танцевальной школы и их семьи.

«Это капля в море для людей, попавших в беду, но это то, на что способен театр вроде «Ла Скала», — сказал Мейер.

Майер сказал, что не встречался с консулом Украины в Милане, который подал жалобу.

Два учреждения обменялись сообщениями, которые не были обнародованы.

Представитель генерального консула Украины в Милане Андрей Картыш заявил Associated Press, что выбор «Бориса Годунова» был негативным в Украине. Он сказал, что сложность перепрограммирования открытия сезона понятна, но что есть разочарование по поводу «нежелания» рассматривать это.

Выбранный дирижером Риккардо Чили три года назад для концертного сезона «Ла Скала», спектакль «Борис Годунов» с участием русского баса Эльдара Абдразакова стал его шестым исполнением в сезоне «Ла Скала». Ранее опера ставилась в Ла Скала Артуром Тосканини и Клаудио Аббадо.

Майер сказал, что настроение у российских актеров на репетициях было «отличным».

«Они много работают», — сказал Мейер, добавив, что война коснулась и их. Мы знаем, что есть русские жертвы. Есть и русские жертвы на Украине. Это нечто более сложное, чем сказано, мы все это знаем. Это замечательные артисты, и они счастливы, что участвуют в постановке высочайшего уровня. »

Было бы ошибкой отменить оперу, которая «о раскрытии силы», заявил датский театральный режиссер Каспер Холтен, который руководит театральной постановкой.

«Это частная опера, и она была для своего времени», — сказал Холтен.

Абдуразаков сказал, что он благодарен и Мейеру, и Шейли за то, что они не отменили постановку в то время, когда представлять российскую культуру стало слишком рискованно.

«Для русского баса, поющего Бориса, это радость», — сказал Абдуразаков. «Сегодня не такой простой момент. Я хочу поблагодарить маэстро Чили и Доминика Майера, которые выбрали эту оперу и не убрали ее из репертуара.