Рэнди Уокер Эксклюзив для Roanoke Times



Не поклонник балета? Джулия Хартвик хочет, чтобы вы знали, что постановка Театра Русского Балета «Лебединое озеро» рассчитана на привлечение не только энтузиастов, но и тех, кто обычно засыпает через 10 минут.

«Мы добавили клоунов и другие забавные элементы», — говорит сопродюсер Хартвик в телефонном интервью, когда он едет на следующее шоу в Ютике, штат Нью-Йорк. Принцесса превратилась в лебедя. Также мы позаботились о том, чтобы коллекции были яркими и яркими. В наличии более 150 нарядов».

25 февраля группа из 48 танцоров и съемочная группа спускаются в Shaftman Performance Hall в Jefferson Center с постановкой, которая, по их словам, «мягко переиздает самую старую версию Санкт-Петербургского балета».

Роман «Лебединое озеро» затрагивает самые сокровенные истоки человеческого сердца. Выйду ли я замуж за правильного человека? Как я узнаю его или ее? Что, если вы примете неверное решение?

Прекрасная принцесса Одетта гуляет по озеру. Она встречает загадочного и страшного незнакомца, который просит ее руки и сердца. Это маг Ротбарт. Когда она отказалась, он превратил Одетту в белого лебедя. Чары можно разрушить только в том случае, если в них влюбится правильный мужчина.

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В парке рядом с замком юный принц Зигфрид танцует с девушками, соперничающими за его внимание. Его мать дарит ему арбалет, символ зрелой мужественности.

Королева лебедей Одетта объяснила, что они жертвы волшебника Ротбарта, и только ночью, возле Лебединого озера, могут вернуться в человеческий облик. Зигфрид тронут ее красотой и грустной историей, поэтому она влюбляется. Но Ротбарт наблюдает.

В замке устраивается бал в честь дня рождения Зигфрида. Его мать просит его выбрать невесту. Появляется незнакомец Ротбарт со своей дочерью Одель, которая очень похожа на Одетту. Убежденный, что Оделл и Одетта — одно и то же лицо, Зигфрид обещает жениться на ней. Только увидев на окне хлопающего крыльями лебедя — настоящую Одетту, — принц осознает свою роковую ошибку. READ «Интифада» воплощает суть Менахема Бегина.

«Лебединое озеро» впервые было поставлено в Москве в 1877 году на музыку Петра Ильича Чайковского. Но большинство современных версий, включая эту, восходят к возрождению 1895 года в Мариинском театре в Санкт-Петербурге, Россия.

Царь Николай II, поклонник балета, поставил «Лебединое озеро» в Зимнем дворце в Санкт-Петербурге в 1903 году. Легендарная Анна Павлова танцевала для обреченного царя, его империи и их усыпанных драгоценностями придворных. В течение нескольких лет война и революция опустошили Российскую империю. Но русский балет продолжался.

Театр «Русский балет» был основан в 2015 году. По словам Хартвик, танцоры и члены съемочной группы родом из 10 стран. Все трое, Ольга Кивяк (Одетта/Одиллия), Евгений Свелица (Принц) и Василий Богдан (Ротбарт), прошли стажировку в Украине, сообщается на сайте компании. Предстоящие шоу пройдут в основном в малых и средних городах США. Музыка предварительно записана. На сегодняшний день «Лебединое озеро» было единственным производством RBT, хотя в разработке находится «Щелкунчик».

«Мы следуем столетней традиции, — сказал Хартвик. «Наши комплекты сделаны так, как они были сделаны сто лет назад, и раскрашены вручную. Но мы также пригласили специалиста по спецэффектам Ирину Струкову для разработки головных уборов для наших актеров, а ее опыт связан с кинопроизводством».

Хореограф Надежда Калинина работала над самой старой версией петербургского балета, созданной Львом Ивановым и Мариусом Петипа.

Сергей Коробков в своей книге «Тайна волшебства Лебединого озера» для журнала «Балет в России» писал: «Иванов создавал пространство души на берегу темных чарующих вод. Петипа создал пространство для истинно космических тем, где границами являются жизнь и смерть, добро и зло, любовь и предательство, вера и сомнение, судьба и судьба… «Лебединое озеро», представленное 15 января 1895 года, стало звездой Усеянный час в русском балете, представляющий его классический триумф. Он стал образцом черно-белых контрастов, где каждая эпоха перерабатывается на своих условиях». READ Xuly.Bt Коллекция Fall 2021 Ready-to-wear

В оригинальной постановке 1877 года влюбленные утонули. Версия Театра Русского Балета, как и большинство современных повторов, награждает зрителей счастливым концом.

«Это справедливо по отношению к принцу, потому что он ошибся, и мы, общественность, хотим дать людям второй шанс», — сказал Хартвик. «Особенно сейчас нам всем нужны положительные эмоции. Мы хотим, чтобы наши зрители уходили со сцены с улыбкой на лице».