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«Лебединое озеро» — Русский театр балета обновляет традиционный спектакль в спектакле Центра Джефферсона | Искусство и театр

20 февраля, 2022
Muhammad

Рэнди Уокер Эксклюзив для Roanoke Times

Не поклонник балета? Джулия Хартвик хочет, чтобы вы знали, что постановка Театра Русского Балета «Лебединое озеро» рассчитана на привлечение не только энтузиастов, но и тех, кто обычно засыпает через 10 минут.

«Мы добавили клоунов и другие забавные элементы», — говорит сопродюсер Хартвик в телефонном интервью, когда он едет на следующее шоу в Ютике, штат Нью-Йорк. Принцесса превратилась в лебедя. Также мы позаботились о том, чтобы коллекции были яркими и яркими. В наличии более 150 нарядов».

25 февраля группа из 48 танцоров и съемочная группа спускаются в Shaftman Performance Hall в Jefferson Center с постановкой, которая, по их словам, «мягко переиздает самую старую версию Санкт-Петербургского балета».

Роман «Лебединое озеро» затрагивает самые сокровенные истоки человеческого сердца. Выйду ли я замуж за правильного человека? Как я узнаю его или ее? Что, если вы примете неверное решение?

Прекрасная принцесса Одетта гуляет по озеру. Она встречает загадочного и страшного незнакомца, который просит ее руки и сердца. Это маг Ротбарт. Когда она отказалась, он превратил Одетту в белого лебедя. Чары можно разрушить только в том случае, если в них влюбится правильный мужчина.

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В парке рядом с замком юный принц Зигфрид танцует с девушками, соперничающими за его внимание. Его мать дарит ему арбалет, символ зрелой мужественности.

Королева лебедей Одетта объяснила, что они жертвы волшебника Ротбарта, и только ночью, возле Лебединого озера, могут вернуться в человеческий облик. Зигфрид тронут ее красотой и грустной историей, поэтому она влюбляется. Но Ротбарт наблюдает.

В замке устраивается бал в честь дня рождения Зигфрида. Его мать просит его выбрать невесту. Появляется незнакомец Ротбарт со своей дочерью Одель, которая очень похожа на Одетту. Убежденный, что Оделл и Одетта — одно и то же лицо, Зигфрид обещает жениться на ней. Только увидев на окне хлопающего крыльями лебедя — настоящую Одетту, — принц осознает свою роковую ошибку.

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«Лебединое озеро» впервые было поставлено в Москве в 1877 году на музыку Петра Ильича Чайковского. Но большинство современных версий, включая эту, восходят к возрождению 1895 года в Мариинском театре в Санкт-Петербурге, Россия.

Царь Николай II, поклонник балета, поставил «Лебединое озеро» в Зимнем дворце в Санкт-Петербурге в 1903 году. Легендарная Анна Павлова танцевала для обреченного царя, его империи и их усыпанных драгоценностями придворных. В течение нескольких лет война и революция опустошили Российскую империю. Но русский балет продолжался.

Театр «Русский балет» был основан в 2015 году. По словам Хартвик, танцоры и члены съемочной группы родом из 10 стран. Все трое, Ольга Кивяк (Одетта/Одиллия), Евгений Свелица (Принц) и Василий Богдан (Ротбарт), прошли стажировку в Украине, сообщается на сайте компании. Предстоящие шоу пройдут в основном в малых и средних городах США. Музыка предварительно записана. На сегодняшний день «Лебединое озеро» было единственным производством RBT, хотя в разработке находится «Щелкунчик».

«Мы следуем столетней традиции, — сказал Хартвик. «Наши комплекты сделаны так, как они были сделаны сто лет назад, и раскрашены вручную. Но мы также пригласили специалиста по спецэффектам Ирину Струкову для разработки головных уборов для наших актеров, а ее опыт связан с кинопроизводством».

Хореограф Надежда Калинина работала над самой старой версией петербургского балета, созданной Львом Ивановым и Мариусом Петипа.

Сергей Коробков в своей книге «Тайна волшебства Лебединого озера» для журнала «Балет в России» писал: «Иванов создавал пространство души на берегу темных чарующих вод. Петипа создал пространство для истинно космических тем, где границами являются жизнь и смерть, добро и зло, любовь и предательство, вера и сомнение, судьба и судьба… «Лебединое озеро», представленное 15 января 1895 года, стало звездой Усеянный час в русском балете, представляющий его классический триумф. Он стал образцом черно-белых контрастов, где каждая эпоха перерабатывается на своих условиях».

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В оригинальной постановке 1877 года влюбленные утонули. Версия Театра Русского Балета, как и большинство современных повторов, награждает зрителей счастливым концом.

«Это справедливо по отношению к принцу, потому что он ошибся, и мы, общественность, хотим дать людям второй шанс», — сказал Хартвик. «Особенно сейчас нам всем нужны положительные эмоции. Мы хотим, чтобы наши зрители уходили со сцены с улыбкой на лице».

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