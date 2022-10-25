Левандовски остается ключом к надеждам Польши на чемпионат мира

Перспективы чемпионата мира в Польше зависят не только от Роберта Левандовски.

Тем не менее, немногие другие игроки будут иметь такое же количество ожиданий.

34-летний нападающий «Барселоны» легко перенес свое атакующее мастерство из мюнхенской «Баварии» в Ла Лигу.

Левандовски поставил Польшу на путь к чемпионату мира в марте, забив первый гол в победе над Швецией со счетом 2:0. Когда он поднял свой счет за сборную до 75 в 129 матчах.

Но у Левандовски все меньше времени, чтобы возглавить Польшу через еще один продуктивный период в роли Гжегожа Лато и Збигнева Бонека, возглавивших золотую эру польского футбола в 1970-х и 1980-х годах. Польша участвовала в четырех чемпионатах мира подряд, заняв третье место в Западной Германии в 1974 году и Испании в 1982 году.

Левандовски, капитан сборной Польши, забивал, где бы он ни играл, забив 312 голов в 384 матчах Бундеслиги с «Баварией» и «Боруссией Дортмунд».

Чемпионат мира ждет

Есть только одно место, где Левандовски не забил — на чемпионате мира.

Левандовски не смог забить свой единственный гол в своем единственном появлении на турнире в России в 2018 году, когда Ян Беднарек и Гжегож Креховяк забили всего два гола команды, поскольку Польша вышла из группового этапа после поражений от Сенегала и Колумбии. Затем уже выбывшая Польша обыграла Японию в последнем матче.

Левандовски — это имя тренера сборной Польши Чеслава Мицневича в командном листе. Единственные вопросы, на которые нужно ответить, это кто играет вместе с ним и как.

«Нет смысла спорить о том, нужен ли Роберту второй нападающий рядом с ним. Это нонсенс, — сказал Михнивич после победы Польши над Уэльсом со счетом 1:0 в сентябре. — В конце концов, в таких клубах, как «Бавария» или «Барселона», он может играть в качестве единственного нападающего.Он забивает сотни голов. Мы просто обязаны предоставить соответствующий сервис».

Сильные конкуренты

Польша сыграет с Чили в финале чемпионата мира 16 ноября, а 22 ноября начнет свою кампанию группы C против Мексики. Через четыре дня Польша сыграет с Саудовской Аравией перед потенциально решающим финальным матчем против Аргентины 28 ноября.

Война на Украине была очевидным фоном для подготовки Польши к чемпионату мира. Левандовски носил капитанскую повязку цветов украинского флага, а Польша стала местом проведения украинскими командами «домашних» матчей в еврокубках с тех пор, как 24 февраля Россия вторглась в страну.

Польша должна была сыграть с Россией в Москве в матче плей-офф отборочного турнира чемпионата мира, но отказалась участвовать в знак протеста против войны. Затем ФИФА исключила Россию из соревнований, попрощавшись с Польшей в следующем раунде, где они победили Швецию.

Защитник Мацей Репош также исключен из сборной. Михневичем после того, как 11 июня игрок подписал двухлетний контракт с российским «Спартаком».

Проблемы с травмами

Вратарь Войцех Щенсны является игроком команды, но в последние месяцы ему пришлось столкнуться с травмами, которые ограничили его игровое время в «Ювентусе». 32-летний футболист провел более 200 матчей в Серии А после 132 матчей в Премьер-лиге.

После 66 игр за сборную Польши опыт Щецинны является ценным активом для команды. Но если проблемы с травмами не исчезнут, вратарь «Болоньи» Лукаш Скорупски, «Специя Бартломей Дронговски» и Камил Грабара из «Копенгагена» — все это хорошие варианты.

Беднарик забил в последнем матче сборной Польши на чемпионате мира и, как ожидается, сформирует мощное партнерство с ветераном Камелем Челиком в качестве последней линии обороны.

Крыховяк будет поддерживать оборону из полузащиты, а атакующий полузащитник Петер Зелински попытается вести игру и создать шансы Левандовски. Зелински часто является одним из лучших игроков «Наполи».

Однако Левандовски останется ключевым игроком, если Польша впервые с 1986 года выйдет в плей-офф чемпионата мира.

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Освещение чемпионата мира AP: https://apnews.com/hub/world-cup и https://twitter.com/AP_Sports.