sport

Левандовски остается ключом к надеждам Польши на чемпионат мира

25 октября, 2022
Boleslava Sokolova

Перспективы чемпионата мира в Польше зависят не только от Роберта Левандовски.

Тем не менее, немногие другие игроки будут иметь такое же количество ожиданий.

34-летний нападающий «Барселоны» легко перенес свое атакующее мастерство из мюнхенской «Баварии» в Ла Лигу.

Левандовски поставил Польшу на путь к чемпионату мира в марте, забив первый гол в победе над Швецией со счетом 2:0.Когда он поднял свой счет за сборную до 75 в 129 матчах.

Но у Левандовски все меньше времени, чтобы возглавить Польшу через еще один продуктивный период в роли Гжегожа Лато и Збигнева Бонека, возглавивших золотую эру польского футбола в 1970-х и 1980-х годах. Польша участвовала в четырех чемпионатах мира подряд, заняв третье место в Западной Германии в 1974 году и Испании в 1982 году.

Левандовски, капитан сборной Польши, забивал, где бы он ни играл, забив 312 голов в 384 матчах Бундеслиги с «Баварией» и «Боруссией Дортмунд».

Чемпионат мира ждет

Есть только одно место, где Левандовски не забил — на чемпионате мира.

Левандовски не смог забить свой единственный гол в своем единственном появлении на турнире в России в 2018 году, когда Ян Беднарек и Гжегож Креховяк забили всего два гола команды, поскольку Польша вышла из группового этапа после поражений от Сенегала и Колумбии. Затем уже выбывшая Польша обыграла Японию в последнем матче.

Левандовски — это имя тренера сборной Польши Чеслава Мицневича в командном листе. Единственные вопросы, на которые нужно ответить, это кто играет вместе с ним и как.

«Нет смысла спорить о том, нужен ли Роберту второй нападающий рядом с ним. Это нонсенс, — сказал Михнивич после победы Польши над Уэльсом со счетом 1:0 в сентябре. — В конце концов, в таких клубах, как «Бавария» или «Барселона», он может играть в качестве единственного нападающего.Он забивает сотни голов. Мы просто обязаны предоставить соответствующий сервис».

READ  Президент России Путин обеспокоен "беспрецедентными" стихийными бедствиями

Сильные конкуренты

Польша сыграет с Чили в финале чемпионата мира 16 ноября, а 22 ноября начнет свою кампанию группы C против Мексики. Через четыре дня Польша сыграет с Саудовской Аравией перед потенциально решающим финальным матчем против Аргентины 28 ноября.

Война на Украине была очевидным фоном для подготовки Польши к чемпионату мира. Левандовски носил капитанскую повязку цветов украинского флага, а Польша стала местом проведения украинскими командами «домашних» матчей в еврокубках с тех пор, как 24 февраля Россия вторглась в страну.

Польша должна была сыграть с Россией в Москве в матче плей-офф отборочного турнира чемпионата мира, но отказалась участвовать в знак протеста против войны. Затем ФИФА исключила Россию из соревнований, попрощавшись с Польшей в следующем раунде, где они победили Швецию.

Защитник Мацей Репош также исключен из сборной. Михневичем после того, как 11 июня игрок подписал двухлетний контракт с российским «Спартаком».

Проблемы с травмами

Вратарь Войцех Щенсны является игроком команды, но в последние месяцы ему пришлось столкнуться с травмами, которые ограничили его игровое время в «Ювентусе». 32-летний футболист провел более 200 матчей в Серии А после 132 матчей в Премьер-лиге.

После 66 игр за сборную Польши опыт Щецинны является ценным активом для команды. Но если проблемы с травмами не исчезнут, вратарь «Болоньи» Лукаш Скорупски, «Специя Бартломей Дронговски» и Камил Грабара из «Копенгагена» — все это хорошие варианты.

Беднарик забил в последнем матче сборной Польши на чемпионате мира и, как ожидается, сформирует мощное партнерство с ветераном Камелем Челиком в качестве последней линии обороны.

Крыховяк будет поддерживать оборону из полузащиты, а атакующий полузащитник Петер Зелински попытается вести игру и создать шансы Левандовски. Зелински часто является одним из лучших игроков «Наполи».

READ  Серебряный рыцарь надеется, что поездка по дороге поможет ему потерять скольжение.

Однако Левандовски останется ключевым игроком, если Польша впервые с 1986 года выйдет в плей-офф чемпионата мира.

___

Освещение чемпионата мира AP: https://apnews.com/hub/world-cup и https://twitter.com/AP_Sports.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.