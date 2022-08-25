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Левантийское облако появляется над скалой Гибралтара

26 августа, 2022
Toma Kulikov

Приостановка

Уникальный ландшафт Скалы Гибралтара является местом удивительной флоры и фауны, которых нет больше нигде на европейском континенте, а также домом для редкого левантерского облака, выступающего из одиноких скалистых вершин.

Видео из Метеобюро Гибралтара На нем изображено удивительное журавлиное облако, названное в честь левантийских ветров, которые дуют на восток через местную местность, и, похоже, оно состоит из разреженного воздуха.

На самом деле образование облаков — это не чудо, а побочный продукт левантийских ветров и экстремальных ландшафтов.

Влажный приземный воздух выталкивается вверх внезапным подъемом местности и поднимается на высоту, где температура ниже, чем точка конденсации приземного воздуха. Это означает, что воздух достигает точки насыщения и влага внутри него конденсируется и образует облако.

Перед местом, где регулярно формируется Левантер, находится международный аэропорт Гибралтара, где приземляются пассажирские самолеты и Вертолеты Редкое и потрясающее зрелище лечится даже на пасмурные дни.

Некоторые на полуострове начали видеть в необычном облаке формы животных, которые могут образовываться только при дуновении левантийских ветров. По данным Великобритании Королевское метеорологическое обществоВетры могут дуть в любое время года, но чаще всего с июня по октябрь.

Облако Левантера — это особое подмножество более распространенного типа облаков — орографических облаков, что означает облака, образованные рельефом Земли. Внутри этого типа орографических облаков есть несколько типов облаков, а именно Баннерные облака и Лентикулярные облака.

Облако, похожее на блюдце, освещает небо Калифорнии.

Левантер лучше всего классифицировать как тип Баннерное облако, облако, которое образуется на вершинах изолированных крутых горных вершин при сильном ветре. Гибралтарская скала — идеальное место для образования этих облаков, но такие облака также можно увидеть на таких вершинах, как гора Эверест в Гималаях и Маттерхорн в Альпах.

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Лентикулярные облака — одна из самых странных вещей в природе. Эти редкие облака, имеющие форму линзы или летающей тарелки, можно увидеть рядом с горами или над ними, и в этом случае они известны как «покрывающие» облака.

Чечевицеобразные облака образуются, когда влажный воздух поднимается на вершину горы и охлаждается до насыщения, после чего он конденсируется в облако. В отличие от серпантинных облаков, которые текут по небу, линзообразные облака приобретают свою уникальную форму, когда влажный воздух после подъема на гору опускается и высыхает, оставляя меньшее облако в форме блюдца.

Орографический подъемник также может создавать уникальный микроклимат в горах и вокруг них. На подветренной стороне больших гор, где восходящий влажный воздух конденсируется в густые облака, может выпадать много дождя и снега, сохраняя подветренную сторону пышной и зеленой. Однако остаточный воздух, который поднимается в гору к подветренной стороне, лишен большей части влаги, в результате чего подветренная сторона гор остается очень высокой и сухой.

Сухой климат, как правило, формируется на склонах гор, где расположены популярные засушливые места, такие как Долина Смерти в Калифорнии и пустыня Атакама в Чили.

Мэтью Кэпчи внес свой вклад в этот отчет.

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