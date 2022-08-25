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Уникальный ландшафт Скалы Гибралтара является местом удивительной флоры и фауны, которых нет больше нигде на европейском континенте, а также домом для редкого левантерского облака, выступающего из одиноких скалистых вершин. Видео из Метеобюро Гибралтара На нем изображено удивительное журавлиное облако, названное в честь левантийских ветров, которые дуют на восток через местную местность, и, похоже, оно состоит из разреженного воздуха.

На самом деле образование облаков — это не чудо, а побочный продукт левантийских ветров и экстремальных ландшафтов.

Влажный приземный воздух выталкивается вверх внезапным подъемом местности и поднимается на высоту, где температура ниже, чем точка конденсации приземного воздуха. Это означает, что воздух достигает точки насыщения и влага внутри него конденсируется и образует облако.

Перед местом, где регулярно формируется Левантер, находится международный аэропорт Гибралтара, где приземляются пассажирские самолеты и Вертолеты Редкое и потрясающее зрелище лечится даже на пасмурные дни.

Некоторые на полуострове начали видеть в необычном облаке формы животных, которые могут образовываться только при дуновении левантийских ветров. По данным Великобритании Королевское метеорологическое обществоВетры могут дуть в любое время года, но чаще всего с июня по октябрь.

Облако Левантера — это особое подмножество более распространенного типа облаков — орографических облаков, что означает облака, образованные рельефом Земли. Внутри этого типа орографических облаков есть несколько типов облаков, а именно Баннерные облака и Лентикулярные облака.

Левантер лучше всего классифицировать как тип Баннерное облако, облако, которое образуется на вершинах изолированных крутых горных вершин при сильном ветре. Гибралтарская скала — идеальное место для образования этих облаков, но такие облака также можно увидеть на таких вершинах, как гора Эверест в Гималаях и Маттерхорн в Альпах. READ Демократы пытаются взорвать Круз, чтобы наказать российский трубопровод

Лентикулярные облака — одна из самых странных вещей в природе. Эти редкие облака, имеющие форму линзы или летающей тарелки, можно увидеть рядом с горами или над ними, и в этом случае они известны как «покрывающие» облака.

Чечевицеобразные облака образуются, когда влажный воздух поднимается на вершину горы и охлаждается до насыщения, после чего он конденсируется в облако. В отличие от серпантинных облаков, которые текут по небу, линзообразные облака приобретают свою уникальную форму, когда влажный воздух после подъема на гору опускается и высыхает, оставляя меньшее облако в форме блюдца.

Орографический подъемник также может создавать уникальный микроклимат в горах и вокруг них. На подветренной стороне больших гор, где восходящий влажный воздух конденсируется в густые облака, может выпадать много дождя и снега, сохраняя подветренную сторону пышной и зеленой. Однако остаточный воздух, который поднимается в гору к подветренной стороне, лишен большей части влаги, в результате чего подветренная сторона гор остается очень высокой и сухой.

Сухой климат, как правило, формируется на склонах гор, где расположены популярные засушливые места, такие как Долина Смерти в Калифорнии и пустыня Атакама в Чили.