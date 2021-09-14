Ульяновск. Когда Ирад Кипатинов родился в 1986 году, перестройка Михаила Горбачева уже поставила Советский Союз на путь забвения.
Но теперь, в Ульяновске, местном законодателе и вице-президенте возрождающейся Коммунистической партии России, советский социализм родился на берегу Волги, чтобы возродить советский социализм.
«Мы единственная партия, борющаяся за рабочий класс», – сказал Кипатинов в интервью в ульяновском штабе Коммунистической партии России.
«Я надеюсь, что при моей жизни мы увидим новый русский социализм».
Коммунистическая партия (КПРФ), вторая по величине политическая организация страны, хотя ее и считают частью репрессий, лояльная Кремлю “организационная” оппозиция Бум В его поддержку накануне парламентских выборов в сентябре.
В связи с историческим крахом прокремлевского лагеря «Единой России» перед голосованием в нижней палате парламента коммунисты надеются обратить недовольство народа снижающимся уровнем жизни на выборах, в том числе в таких городах, как Ульяновск. .
Когда Борис Ельцин был в авангарде реформ свободного рынка в 1990-х годах, КПРФ долгое время была частью политического истеблишмента России.
Первый и единственный лидер партии, Дженнади Жуканов, проиграл только Ельцину на президентских выборах 1996 года, и в течение последних двух десятилетий он придерживался очень лояльного курса, оказывая широкую поддержку Кремлю. Владимир Путин.
Это изменение сопровождается неуклонным снижением общенациональных позиций партии.
Коммунисты, когда-то являвшиеся крупнейшей политической силой в стране, пользующейся широкой общенациональной поддержкой, теперь опираются на 10-15% -ную, ностальгическую советскую базу избирателей, сконцентрированную в нескольких опорных пунктах.
Ульяновск – один из 600 000 городов на красивой излучине Волги, в 400 милях к востоку от Москвы.
Ранее известный как Симбирск, Ульяновск на протяжении почти столетия был известен как его знаменитый сын Владимир Ильич Ульянов – Ленин.
Этот процветающий провинциальный центр, который растет сегодня, мало похож на мирную заводь, в которой родился Ленин в 1870 году, но не вернулся.
В центре города расположены обширные музейные помещения, посвященные жизни и достижениям Ленина, а его взгляд со стальными глазами украшает ульяновские пивные бары, обслуживающие студенческое население.
На главной площади Ульяновский государственный педагогический университет носит имя отца Ленина, Ильи Ульянова, провинциального школьного инспектора, скончавшегося в возрасте шестнадцати лет, будущего революционного вождя.
Для коммунистов Ульяновского уважаемый советский основатель продолжал гордиться связями с их городом.
«Все знают об Ульяновске, что это родина Владимира Ильича Ленина», – сказал Кипатинов, который использовал сторонников Ленина как знак уважения.
Хотя они больше не преподают должным образом историю Ленина и революции, в наших умах что-то есть. Люди здесь разумные.
Спустя три десятилетия после распада Советского Союза это все еще остается революционной традицией. Ульяновск был одним из немногих городов, где КПРФ победила «Единую Россию» и одержала победу на последних парламентских выборах 2016 года в местном думском округе.
Но Ульяновск – это микрокосм более широких дилемм, стоящих перед современными коммунистами в России, которые должны установить революционную идеологию в качестве «легитимной» опоры политического истеблишмента.
Депутат Госдумы Алексей Куринный – родственник боевиков, разоблаченный в КПРФ Похвалил Кремлевский критик Алексей Навальный, вернувшийся в Россию в январе, был заключен в тюрьму за «личное мужество».
Напротив, коммунистический губернатор региона Алексей Рузик был широко назначен лояльным Кремлю после того, как Путин был свергнут его печально известным пионером «Единой России» в апреле, и был назначен в качестве награды за его постоянное сотрудничество с партийным руководством.
«Коммунисты – очень сложная, разделенная партия», – сказала Татьяна Становая, основатель R.Politics, политический консультант. «Старшие сотрудники понимают, что им терять, и играют по правилам Кремля».
«Но многие младшие офицеры в регионах предпочитают более конфронтационный подход к властям».
Сегодня есть признаки того, что комфортному сосуществованию коммунистов с Кремлем может наступить конец.
Опросы показывают, что КПРФ создана. Почти вдвое На фоне таких опасений, как снижение доли его голосов в 2016 году и сокращение сети социального страхования, официальные лица отказываются регистрировать высокопоставленных коммунистов в качестве кандидатов.
В июле Павел Грудин – магнат агробизнеса, занявший второе место после Путина на президентских выборах 2018 года. Запрещенный С сентября баллотируется в парламент.
Хотя Грудин был официально запрещен за неспособность должным образом раскрыть информацию об иностранных инвестициях, многие коммунисты, Включая сырую, Что было воспринято как политически мотивированный шаг против популярного и независимого кандидата.
Это история, которая произошла до и после выборов, в которых кандидаты-коммунисты, в том числе депутат Саратовской области, популярный видеоблогер Николай Пондаренко и влиятельный московский партийный босс Валерий Рашкин, пригрозили освободить себя.
Для многих в партии КПРФ нацелена на устранение негативной ситуации в тех сферах, где все более неохотно идут в Кремль.
«Настроение партии очень напряженное», – сказал Евгений Ступин, депутат коммунистической Московской городской думы, который столкнулся с попытками вырвать свой офис после зимних демонстраций в поддержку Навального.
«Поскольку рейтинги« Единой России »низкие, они должны дисквалифицировать нас, чтобы победить».
Хотя критики говорят, что российские выборы в последние годы редко бывают свободными или справедливыми, «легитимным» оппозиционным партиям время от времени удавалось побеждать.
Но противоречивые новые электронные схемы и схемы предварительного голосования делают более легким, чем когда-либо, встречный иск, поскольку оппозиционно настроенные коммунисты сомневаются в возможности победы независимо от общественного мнения.
«То, что происходит на федеральном уровне, досрочное голосование, электронное голосование, становится для нас очень сложным, – сказал Кипатинов, баллотирующийся в Госдуму по Ульяновской области.
«Конечно, они могут обмануть».
Но прежде всего кандидаты всех линий должны с глубоким безразличием бороться среди российского электората.
Недавний Опрос ВЦИОМ, связанный с Кремлем социологический орган, интересовался политикой всего семнадцать лет, шесть недель со дня выборов.
В различных храмах Ленина в Ульяновске есть постоянный поток зрителей, но мало свидетельств революционного интереса перед выборами.
«Мы здесь далеки от политики», – сказала Ольга Шалева, экскурсовод в городском доме-музее Ленина, особняке, где провел свои ранние годы молодой Владимир Ульянов.
«Люди посещают наш музей из-за интереса к истории, а не к политическим убеждениям».
По мнению некоторых экспертов, низкая явка в сентябре может сыграть на руку «Единой России».
Хотя голос правящей партии Прочее На фоне коррупционных скандалов и провала печально известной пенсионной реформы 2018 года она застряла ниже 30%, что даже выше, чем у любой другой партии, при этом КПРФ на втором месте с только 16%.
Если явка будет ниже ожидаемой, «Единая Россия», скорее всего, сохранит большинство в две трети в Государственной Думе.
«Выборы в Кремле должны быть максимально скучными», – считает политолог Становая.
«В их пользу мало голосов, и оппозиционно настроенные избиратели находятся дома».
Но для городских коммунистических экстремистов, несмотря на безразличие избирателей, фальсификацию выборов и провал Кремля, выборы по-прежнему заслуживают участия даже в недемократической России.
«Людям промывали мозги против нас годами». Кипадинов сказал. «Это может быть сложно, но мы все равно можем победить».
«Поворот налево неизбежен».
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