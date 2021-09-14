«Левый поворот неизбежен»: в родном городе Ленина российские коммунисты работают на советское возрождение

Ульяновск. Когда Ирад Кипатинов родился в 1986 году, перестройка Михаила Горбачева уже поставила Советский Союз на путь забвения. Но теперь, в Ульяновске, местном законодателе и вице-президенте возрождающейся Коммунистической партии России, советский социализм родился на берегу Волги, чтобы возродить советский социализм. «Мы единственная партия, борющаяся за рабочий класс», – сказал Кипатинов в интервью в ульяновском штабе Коммунистической партии России. «Я надеюсь, что при моей жизни мы увидим новый русский социализм». Коммунистическая партия (КПРФ), вторая по величине политическая организация страны, хотя ее и считают частью репрессий, лояльная Кремлю “организационная” оппозиция Бум В его поддержку накануне парламентских выборов в сентябре. В связи с историческим крахом прокремлевского лагеря «Единой России» перед голосованием в нижней палате парламента коммунисты надеются обратить недовольство народа снижающимся уровнем жизни на выборах, в том числе в таких городах, как Ульяновск. .

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Когда Борис Ельцин был в авангарде реформ свободного рынка в 1990-х годах, КПРФ долгое время была частью политического истеблишмента России. Первый и единственный лидер партии, Дженнади Жуканов, проиграл только Ельцину на президентских выборах 1996 года, и в течение последних двух десятилетий он придерживался очень лояльного курса, оказывая широкую поддержку Кремлю. Владимир Путин. Это изменение сопровождается неуклонным снижением общенациональных позиций партии. Коммунисты, когда-то являвшиеся крупнейшей политической силой в стране, пользующейся широкой общенациональной поддержкой, теперь опираются на 10-15% -ную, ностальгическую советскую базу избирателей, сконцентрированную в нескольких опорных пунктах. Ульяновск – один из 600 000 городов на красивой излучине Волги, в 400 милях к востоку от Москвы. Ранее известный как Симбирск, Ульяновск на протяжении почти столетия был известен как его знаменитый сын Владимир Ильич Ульянов – Ленин. Этот процветающий провинциальный центр, который растет сегодня, мало похож на мирную заводь, в которой родился Ленин в 1870 году, но не вернулся. В центре города расположены обширные музейные помещения, посвященные жизни и достижениям Ленина, а его взгляд со стальными глазами украшает ульяновские пивные бары, обслуживающие студенческое население. На главной площади Ульяновский государственный педагогический университет носит имя отца Ленина, Ильи Ульянова, провинциального школьного инспектора, скончавшегося в возрасте шестнадцати лет, будущего революционного вождя.

Ирод Кидадинов, депутат ульяновских партийных органов.

Феликс Лайт / MD



Для коммунистов Ульяновского уважаемый советский основатель продолжал гордиться связями с их городом. «Все знают об Ульяновске, что это родина Владимира Ильича Ленина», – сказал Кипатинов, который использовал сторонников Ленина как знак уважения. Хотя они больше не преподают должным образом историю Ленина и революции, в наших умах что-то есть. Люди здесь разумные. Спустя три десятилетия после распада Советского Союза это все еще остается революционной традицией. Ульяновск был одним из немногих городов, где КПРФ победила «Единую Россию» и одержала победу на последних парламентских выборах 2016 года в местном думском округе. Но Ульяновск – это микрокосм более широких дилемм, стоящих перед современными коммунистами в России, которые должны установить революционную идеологию в качестве «легитимной» опоры политического истеблишмента. Депутат Госдумы Алексей Куринный – родственник боевиков, разоблаченный в КПРФ Похвалил Кремлевский критик Алексей Навальный, вернувшийся в Россию в январе, был заключен в тюрьму за «личное мужество». Напротив, коммунистический губернатор региона Алексей Рузик был широко назначен лояльным Кремлю после того, как Путин был свергнут его печально известным пионером «Единой России» в апреле, и был назначен в качестве награды за его постоянное сотрудничество с партийным руководством. «Коммунисты – очень сложная, разделенная партия», – сказала Татьяна Становая, основатель R.Politics, политический консультант. «Старшие сотрудники понимают, что им терять, и играют по правилам Кремля». «Но многие младшие офицеры в регионах предпочитают более конфронтационный подход к властям».

Ульяновск расположен на берегу реки Волги.

Феликс Лайт / MD



Сегодня есть признаки того, что комфортному сосуществованию коммунистов с Кремлем может наступить конец. Опросы показывают, что КПРФ создана. Почти вдвое На фоне таких опасений, как снижение доли его голосов в 2016 году и сокращение сети социального страхования, официальные лица отказываются регистрировать высокопоставленных коммунистов в качестве кандидатов. В июле Павел Грудин – магнат агробизнеса, занявший второе место после Путина на президентских выборах 2018 года. Запрещенный С сентября баллотируется в парламент. Хотя Грудин был официально запрещен за неспособность должным образом раскрыть информацию об иностранных инвестициях, многие коммунисты, Включая сырую, Что было воспринято как политически мотивированный шаг против популярного и независимого кандидата. Это история, которая произошла до и после выборов, в которых кандидаты-коммунисты, в том числе депутат Саратовской области, популярный видеоблогер Николай Пондаренко и влиятельный московский партийный босс Валерий Рашкин, пригрозили освободить себя. Для многих в партии КПРФ нацелена на устранение негативной ситуации в тех сферах, где все более неохотно идут в Кремль. «Настроение партии очень напряженное», – сказал Евгений Ступин, депутат коммунистической Московской городской думы, который столкнулся с попытками вырвать свой офис после зимних демонстраций в поддержку Навального. «Поскольку рейтинги« Единой России »низкие, они должны дисквалифицировать нас, чтобы победить». Хотя критики говорят, что российские выборы в последние годы редко бывают свободными или справедливыми, «легитимным» оппозиционным партиям время от времени удавалось побеждать. Но противоречивые новые электронные схемы и схемы предварительного голосования делают более легким, чем когда-либо, встречный иск, поскольку оппозиционно настроенные коммунисты сомневаются в возможности победы независимо от общественного мнения. «То, что происходит на федеральном уровне, досрочное голосование, электронное голосование, становится для нас очень сложным, – сказал Кипатинов, баллотирующийся в Госдуму по Ульяновской области. «Конечно, они могут обмануть».

Штаб-квартира КПРФ в Ульяновске.

Феликс Лайт / MD



Но прежде всего кандидаты всех линий должны с глубоким безразличием бороться среди российского электората. Недавний Опрос ВЦИОМ, связанный с Кремлем социологический орган, интересовался политикой всего семнадцать лет, шесть недель со дня выборов. В различных храмах Ленина в Ульяновске есть постоянный поток зрителей, но мало свидетельств революционного интереса перед выборами. «Мы здесь далеки от политики», – сказала Ольга Шалева, экскурсовод в городском доме-музее Ленина, особняке, где провел свои ранние годы молодой Владимир Ульянов. «Люди посещают наш музей из-за интереса к истории, а не к политическим убеждениям».

Даже в пивных барах Ульяновского, Ленин был знакомым лицом.

Феликс Лайт / MD

